Салат "Весна" з капусти і огірка: секретний інгредієнт фантастичного смаку
Скріншот: як приготувати салат з капусти
Простий салат з капусти і огірка можна готувати хоч кожен день. Ми звикли приправляти свіжі овочеві салати сіллю, рослинною олією, хтось додає перець, лимонний сік або оцет. Але секретним інгредієнтом, який збалансує смак салату, стане саме цукор.
Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Капуста молода - 300-400 г
- Огірок - 1 шт.
- Зелена цибуля - невеликий пучок
- Кріп - невеликий пучок
- Редис - 4-5 шт. (за бажанням)
- Оцет 9% або лимонний сік 2 ч. л.
- Цукор - 1 ч. л.
- Сіль - 0,5 ч. л. (за смаком)
- Рослинна олія - за смаком
Покрокове приготування салату
- Дрібно нарізати капусту, зелену цибулю і кріп.
- Нарізати огірок і редис.
- Змішати всі інгредієнти у великій мисці.
- Додати оцет (або лимонний сік), цукор і сіль, рослинну олію за смаком.
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