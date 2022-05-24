Украинский салат из капусты "Днистер": добавьте этот особый ингредиент для супервкуса
Скриншот: Украинский салат из капусты "Днистер"
Весенний салат "Днистер" готовится из капусты, зелени и майонеза. Но основным ингредиентом, задающим блюду особый вкус будет копсеная куриная грудинка или же колбаса.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Капуста - 250 г
- Лук зеленый - небольшой пучок
- Укроп - небольшой пучок
- Копченое куриное филе или колбаса - 100-150 г
- Консервированный горошек - 150 г
- Майонез - по вкусу
Пошаговое приготовление
Тонко нашинкуйте молодую белокочанную капусту или пекинскую. Мелко нарежьте молодой зеленый лук, а также укроп.
Нарежьте соломкой копченое куриное филе или же обычную копченую колбасу.
Добавьте консервированный горошек.
Добавьте по вкусу майонез - домашний или магазинный. При необходимости посолите по вкусу.
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