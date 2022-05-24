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Украинский салат из капусты "Днистер": добавьте этот особый ингредиент для супервкуса

Новина українською →
Вторник 24 мая 2022 08:45
Украинский салат из капусты "Днистер": добавьте этот особый ингредиент для супервкуса Скриншот: Украинский салат из капусты "Днистер"
Автор: Светлана Мащенко

Весенний салат "Днистер" готовится из капусты, зелени и майонеза. Но основным ингредиентом, задающим блюду особый вкус будет копсеная куриная грудинка или же колбаса.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Капуста - 250 г
  • Лук зеленый - небольшой пучок
  • Укроп - небольшой пучок
  • Копченое куриное филе или колбаса - 100-150 г
  • Консервированный горошек - 150 г
  • Майонез - по вкусу

Пошаговое приготовление

Тонко нашинкуйте молодую белокочанную капусту или пекинскую. Мелко нарежьте молодой зеленый лук, а также укроп.

Нарежьте соломкой копченое куриное филе или же обычную копченую колбасу.

Добавьте консервированный горошек.

Добавьте по вкусу майонез - домашний или магазинный. При необходимости посолите по вкусу.

Ранее мы писали, как приготовить идеальный салат из капусты и огурца. Кулинар раскрыла секрет фантастического вкуса.

Также сообщалось, как испечь вкуснейший пирог в лаваше.

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