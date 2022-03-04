У Міноборони попередили про фейкові сторінки відомства
У Міністерстві оборони України попередили, що ворог атакує по всіх фронтах, і у соцмережах теж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступниці міністра оборони України Ганни Маляр.
Зокрема, у Міноборони попередили про фейкові сторінки відомства у соцмережах.
Маляр показала, як виглядає фейкова сторінка Міноборони, яку створили окупанти.
"Не наша сторінка, наша - верифікована. Ми не купуємо собі рекламу взагалі! Будьте уважні", - сказала вона.
Фейкова сторінка Міноборони (facebook.com/ganna.maliar)
Раніше ми повідомляли, що Нацполіція попередила про шахраїв, які збирають гроші на підтримку ЗСУ.
Також ми писали, що Telegram посилить боротьбу з фейками і збільшить швидкість роботи додатка в Україні.
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