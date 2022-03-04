Росія втратила доступ до сервісу по боротьбі з DDoS-атаками, - Мінцифра

Компанія Netscout припинила роботу своїх онлайн-сервісів на території Росії. Серед інших-програмне забезпечення для боротьби з DDoS-атаками Arbor.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства цифрової трансформації України.

Компанія Netscout відреагував на звернення Міністерства цифрової трансформації України і йде з ринку Росії. Компанія припиняє продаж і підтримку своїх продуктів, серед яких сервіси Arbor – рішення для захисту від DDoS-атак. За допомогою даного програмного забезпечення багато російські інформаційні ресурси в останні дні боролися з DDoS-атаками. Тепер вони позбавлені доступу до ефективного програмного засобу.