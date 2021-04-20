Український нардеп прибув на уклін до Лукашенка: "велика честь"
Євген Шевченко, народний депутат від партії "Слуга народу", який виявляє підтримку Олександру Лукашенку, прибув на уклін до самопроголошеного президента Білорусі.
Про це повідомляє білоруський Telegram-канал "Пул Первого".
Український нардеп зустрівся з Лукашенком в його палаці у вівторок, 20 квітня.
"Для мене дуже велика честь познайомитися з вами, я давно мріяв, правда, щиро", - сказав Шевченко під час зустрічі з "бацькою".
Лукашенко зазначив, мовляв, радий, що в Україні ще є адекватні люди.
"Знаю, що відбувається в моїй рідній Україні. Ви знаєте моє ставлення до України - не тільки президента, але і моє особисте ставлення. Тому дуже важлива ця наша зустріч як такий добрий сигнал. Я сподіваюся, що це буде добрим сигналом, виходячи з того, що я знаю про вас і вашу позицію щодо білорусько-українських відносин і взагалі по відношенню до Білорусі", - заявив Лукашенко під час зустрічі.
Нардеп Євген Шевченко зустрівся із Олександром Лукашенком
Зазначимо, що після останніх подій у Білорусі, пов'язаних з жорстокими репресіями, залякуванням мирних демонстрантів, членів опозиції і журналістів, фальсифікації виборів Україна, як і країни ЄС не визнають Лукашенка легітимним президентом Білорусі.
Раніше ми писали, що Євген Шевченко похвалив Олександра Лукашенка, грубо висловившись при цьому на адресу критиків невизнаного президента Білорусі.
Зазначимо, що Шевченко відомий своїми неординарними висловлюваннями. В одному з ТВ-шоу він заявив, що жителів східних регіонів України у примусовому порядку примушують говорити українською мовою.