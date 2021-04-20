Український нардеп прибув на уклін до Лукашенка: "велика честь"

Євген Шевченко, народний депутат від партії "Слуга народу", який виявляє підтримку Олександру Лукашенку , прибув на уклін до самопроголошеного президента Білорусі.

Український нардеп зустрівся з Лукашенком в його палаці у вівторок, 20 квітня.

"Для мене дуже велика честь познайомитися з вами, я давно мріяв, правда, щиро", - сказав Шевченко під час зустрічі з "бацькою".

Лукашенко зазначив, мовляв, радий, що в Україні ще є адекватні люди.

"Знаю, що відбувається в моїй рідній Україні. Ви знаєте моє ставлення до України - не тільки президента, але і моє особисте ставлення. Тому дуже важлива ця наша зустріч як такий добрий сигнал. Я сподіваюся, що це буде добрим сигналом, виходячи з того, що я знаю про вас і вашу позицію щодо білорусько-українських відносин і взагалі по відношенню до Білорусі", - заявив Лукашенко під час зустрічі.

Нардеп Євген Шевченко зустрівся із Олександром Лукашенком

Зазначимо, що після останніх подій у Білорусі, пов'язаних з жорстокими репресіями, залякуванням мирних демонстрантів, членів опозиції і журналістів, фальсифікації виборів Україна, як і країни ЄС не визнають Лукашенка легітимним президентом Білорусі.