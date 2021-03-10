Український нардеп підтримав Лукашенка та пригрозив карою "ворогам народу"
Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко похвалив Олександра Лукашенка, грубо висловившись при цьому на адресу критиків невизнаного президента Білорусі.
Відповідний пост 10 березня український політик опублікував у своєму Telegram.
Також Шевченко пообіцяв разом з ним показати, як "світом правити в інтересах простого народу".
Об'єктом різких і нецензурних висловів нардепа став Telegram-канал Nexta, який фактично є рупором опозиції Білорусі, і веде хроніку акцій протесту після президентських виборів у цій країні.
"Nexta - ви просто боягузливі пі**раси. Всі, хто на Батьку ллють цю брехню, кінчені му**ки та виродки. Лукашенко від народу і для народу. І ми разом, вам ще покажемо, як правити світом на благо простого народу", - написав Шевченко.
Також депутат звернувся до українців та розповів про "іноземних агентів" і "ворогів народу".
"Почекайте ще трохи. Ми проженемо цих закордонних агентів, що заполонили нашу країну, як у владі, так і в ЗМІ. Буде їм ще народний суд. Всі вороги народу будуть засуджені та покарані", - йдеться у публікації.
Свій емоційний пост Шевченко закінчив фразою "З нами Бог, з нами народ - великої України!"
Скрін посади нардепа Євгена Шевченка (t.me/evgeniishevchenko)
Зауважимо, що в "Слузі народу" вже порушувалося питання про виключення нардепа Євгена Шевченка з фракції. Спочатку про такі санкції у партії заговорили після участі політика в ефірі російського телебачення, де він повторював риторику Кремля щодо ситуації на Донбасі.
Також нардеп нерідко на просторах інтернету розповідав про "адептів Держдепу США і Сороса" в Україні та інше.
Пізніше Шевченка "відзначився" поїздкою до Білорусі, де в Мінську фотографувався з представником режиму Лукашенка. Наприкінці 2020-го глава фракції "СН" Давид Арахамія на прес-конференції заявив, що Шевченко регулярно просить виключити його з фракції.
Нагадаємо, що раніше "Слуга народу" Євген Шевченко оскандалився заявою про українську мову.