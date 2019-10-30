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Новий рік 2020: якою буде головна ялинка України

STYLERЖиття    30.10.2019 - 08:18
Новий рік 2020: якою буде головна ялинка України
Новий рік у Києві пройде в німецькому стилі (Фото: колаж РБК-Україна)

У Києві святкові новорічні локації облаштують на Софійській площі та на Подолі

Новий рік 2020 настане вже через пару місяців, і організатори святкових заходів у столиці України заздалегідь розробили концепт, розповіли про головні локації та поділилися деякими подробицями підготовки до гулянь. Вже відомо, що замість Діда Мороза буде Санта-Клаус з Німеччини, а концерти проходитимуть в Києві майже щодня.

Святковий ярмарок відкриють у Києві 14 грудня на Подолі, розповіли організатори проекту Folk Ukraine на сторінці в Facebook. На Софійській і Контрактовій площах буде дві найкрасивіші новорічні ялинки.

Так, висота головної ялинки країни на Софійській площі може перевищити 28 метрів (якщо буде цілісна), або понад 31 метр (якщо збірна). Її прикрасять 800 тематичних іграшок і запалять понад 4 кілометри різнокольорових гірлянд.

Новий рік 2020: якою буде головна ялинка України

Новий рік 2020 у Київі - як будемо святкувати (Фото: facebook.com/FolkUkraine)

На Контрактовій площі святкові заходи приватимуть з 14 грудня по 19 січня 2020-го:

  • 14 грудня - відкриття різдвяної ярмарки
  • 19 грудня - засвічення ялинки
  • 25 грудня - католицьке Різдво
  • 31 грудня - зустріч Нового року
  • 7 січня - хода звіздарів та народні гуляння

За словами куратора проекту Folk Ukraine Ігоря Добруцького, цього року новорічна ялинка і фотозони на Софійській площі будуть в стилі чарівного світу пригод Лускунчика і його "Чотирьох королівств". Про це передає "Сьогодні".

Так, кияни зможуть відвідати Королівство сніжинок, Королівство квітів, Королівство солодощів та Королівство розваг.

Крім того, будуть також і персонажі мультфільму "Як козаки у футбол грали". Українські козаки разом із позитивними героями охоронятимуть королівства і Новий рік.

Новий рік 2020: якою буде головна ялинка України

Новий рік 2020 у Київі - як будемо святкувати (Фото: facebook.com/FolkUkraine)

Вже зараз готові 18 тематичних фотозон, які будуть розташовані на Софійській площі.

"Мені здається, в цьому році у нас буде найкрасивіша ялинка за всі роки, що ми робили", - поділився очікуваннями Добруцький.

Наразі вирішується питання, головна новорічна ялинка на Софійській площі буде цільна або збірна з гілок.

"Ми більше схиляємося до ялинки з гілок, ніж до цілісної. Якщо вона буде набірна, то щонайменше 31 метр", – розповів він.

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