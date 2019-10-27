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Хеллоуїн 2019: топ страшно милих котиків

STYLERЖиття    27.10.2019 - 20:37
Хеллоуїн 2019: топ страшно милих котиків
Хеллоуїн 2019 в Україні - фото котів до свята (Колаж РБК-Україна)

Приголомшлива добірка котиків до Хелловіну

Містичне свято Хеллоуїн є не просто цікавою забавкою, але також спробою долучити себе до потойбічного світу. Історія Хеллоуїна, коріння якого сходять до традицій древніх кельтів, оповита таємницею - більше двох тисячоліть тому в цю ніч люди збиралися біля вогнищ, що розводяться жерцями-друїдами, одягали на себе звірині шкури і приносили в жертву тварин.

Згідно з повір'ям, в ніч з 31 жовтня на 1 листопада світи живих і мертвих відкривають свої двері, і мешканці потойбічного світу пробираються на землю.

Хеллоуїн 2019: топ страшно милих котиківХеллоуїн 2019 в Україні - фото котів до свята (фото: instagram.com)

Щоб не стати жертвами духів і привидів, кельти надягали на себе звірині шкури, щоб відлякувати "непроханих гостей". До речі, з цією ж метою також різжуть гарбуз. Вважається, що такий світильник відганяє всіх злих духів. Також кельти вірили, що подібні ліхтарі допомагають душам померлих людей знайти шлях в чистилище.

У день привидів, відьом та іншої нечисті, пропонуємо до вашого перегляду страхітливу добірку на вигляд цілком нешкідливих котиків.

Хеллоуїн 2019 в Україні - фото котів до свята (фото: instagram.com)

Дивлячись на ці фотографії, мимоволі напрошується питання: "А може і правда коти вважаються провідниками в потойбічний світ?"

Хеллоуїн 2019 в Україні - фото котів до свята (фото: instagram.com)

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