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Українцям розповіли, що потрібно робити на Хеллоуїн

STYLERЖиття    27.10.2019 - 10:26
Українцям розповіли, що потрібно робити на Хеллоуїн
Хеллоуїн 2019 в Україні (колаж РБК-Україна)

Експерт дала важливі рекомендації щодо свята

Екстрасенс Хелен Брайт поділилася своєю думкою з приводу того, що треба робити на Хеллоуїн 2019. Сучасний міжнародний свято відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, за цей час потрібно прибрати квартиру, відвідати сусідів, а також у цей час можна гадати. Про це розповіла українцям екстрасенс Хелен Брайт.

За її словами, найкраще прикрасити оселю горіхами, які варто розкидати по кутках, і свічками. Але найважливіший атрибут, звичайно ж, гарбуз із запаленою свічкою всередині навпроти вхідних дверей.

Українцям розповіли, що потрібно робити на ХеллоуїнХеллоуїн 2019 в Україні (фото: pixabay.com)

Також у ніч на 1 листопада слід звернути увагу на те, чи є в будинку, наприклад, павуки - вони вказують на те, що в приміщенні є дух, примара. Щоб позбавитися від них, треба пройтися по всьому будинку з запаленими свічками. Але ні в якому разі не вбивайте павука - краще винесіть його на вулицю.

"Існує думка, що в цю ніч можна дізнатися свою долю. Для цього слід вийти на перехрестя і вслухатися в вітер. Якщо ви будете дуже уважними - почуєте прогноз на наступний рік", - розповіла екстрасенс.

Також, за її словами, на Хеллоуїн 2018 обов'язково варто заглянути до сусідів у пошуках закуски. Пов'язано подібне з тим, що в цю ніч мертві повертаються і бродять навколо місць, де провели більшу частину свого життя, у пошуках тепла і їжі.

"Чим більше живих будуть схожими на мертвих і чим спокійніше люди будуть реагувати на гостей, тим більше задоволеними будуть духи. Якщо вдасться їх порадувати - вони будуть вам дуже вдячні" - пояснила Брайт.

Також в цю ніч людей часто відвідують доленосні осяяння. Крім того, Хеллоуїн ідеально підходить для ворожіння, виклику духів і трансу.

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