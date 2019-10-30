Український Хеллоуїн: всі традиції та особливості свята

Хеллоуїн та Велесова ніч мають схожу філософію, і в Україні на свято побутували давні важливі обряди і традиції
Хеллоуїн відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада і є дуже популярним в західних країнах, при цьому в Україні ставлення до свята неоднозначне. Насправді наші пращури мали свій аналог Дня всіх святих, який називався Велесова ніч, і коріння свята йдуть у далеке язичницьке минуле Київської Русі.
Між українським та кельтським святами існує багато схожого, але також є ряд істотних відмінностей. Слов'янські обряди і традиції у цю "Ніч всіх пращурів" шануються і понині, і деякі продовжують слідувати правилам та остерігаються порушувати заборони.
Язичницьке божество Велес дуже шанувалося у давніх слов'ян. Його вважали богом достатку, покровителем мистецтва, таланту, щастя і любові, а ще волхвів та віщунів. Також Велес наглядав за худобою.
Фото: Велес-Триглав на Збруцькому ідолі
Вважалося, що саме він навчив людей співіснувати з природою: обробляти землю, вирощувати зерно, пасти худобу тощо.
У дохристиянські часи на Велесову ніч вірили, що грань між світом живих і мертвих стає дуже тонкою, і душі пращурів приходять у наш світ, щоб відвідати нащадків. Українці з радістю їх закликали до себе в хату, де готували багато накритий стіл, за яким збиралися всією родиною на вечерю.
Зазвичай біля вікна ставили свічки, щоб підсвітити пращурам дорогу до хати і вони не заблукали.
Для душ померлих лишали за столом окрему тарілку, і клали трохи їжі з кожної страви. На святковому вівтарі залишали яблука, гарбузи, кабачки та осінні квіти.
Фото: Велесову ніч називають українським Хеллоуїном
Було прийнято в цей вечір поминання говорити тільки про пращурів, згадувати їх справи та життя. За звичаєм, спершу говорили про найстаршого померлого родича, а потім про всіх інших. Вірили, що вони приходили з потойбічного світу, щоб дати людям уроки і благословити весь рід.
Згідно з повір'ями, у Велесову ніч пращури востаннє в році могли відвідати нащадків у Яві, після чого до весни йшли у Світлий Ірій.
У цей містичне час можна попросити пращурів допомогти вирішити складну задачу чи знайти вихід з непростої ситуації. Для цього існувало особливе замовляння-прохання - промовлялося ім'я померлого родича і далі: "сьогодні тобі в цей світ приходити - мені раду приносити. Підкажи, як мені завершити справу". Крім того, померлих родичів зазивали у сни.
Також на Велесову ніч вважалося, що загадані бажання обов'язково збудуться, якщо їх написати і покласти записку під голову перед сном.
До свята готували заздалегідь. Робили ретельне прибирання в хаті, потім милися в лазні, ближче до вечора перед настанням темряви розводили багаття і стрибали через нього і ходили босоніж по розпеченому вугіллю - такий обряд допомагав очистити душу.
На Велесову ніч розводили вогнища і стрибали через полум'я по аналогії зі святом Івана Купала (Фото: roofsoldier)
Щоб захиститися від нечистої сили і не пустити її до хати, на ґанку і біля дверей залишали горобину, а під поріг сипали сіль.
Перед тим, як сісти за стіл на вечерю, в домі відкривали всі двері, щоб пращури могли зайти і сісти за стіл.
Вірили, що в цей день не можна давати в борг гроші - в іншому випадку можна винести з хати достаток на весь наступний рік.
Фото: Гарбуз на Велесову ніч також був важливим атрибутом, як і на Хеллоуїн
При цьому в свято було прийнято роздавати бідним дрібну монету, промовляючи: "нехай мої гроші допоможуть усім, хто в них потребує, навколо обернуться і до мене достатком повернуться".