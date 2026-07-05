Россия готовит очередной массированный удар по Украине перед саммитом НАТО, - Зеленский
Россия готовит новый массированный удар по территории Украины, о чем свидетельствуют данные разведки. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а партнеров - не медлить с решениями по ПВО.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.
Почему Россия готовит атаку именно сейчас
По словам президента, стремление нанести новый удар полностью соответствует коварной тактике Кремля.
"Это в духе российского диктатора Владимира Путина - сразу после Дня независимости Америки и перед саммитом НАТО в Анкаре. Россия хочет добавить зла и убить людей. Пожалуйста, берегите себя, учитывайте сигналы воздушной тревоги", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Призыв к международным партнерам
Глава государства отдельно обратился к союзникам Украины с призывом ускорить поставки оборонного вооружения, поскольку любая задержка стоит человеческих жизней и только стимулирует агрессора продолжать войну.
Он подчеркнул, что мир имеет необходимое количество и качество систем противовоздушной обороны, но необходима решительность лидеров.
"Ракеты для Patriot'ов не на складах сейчас нужны, а в дивизионах Patriot'ов, в Украине. Благодарю тех, кто помогает реально", - заявил президент, добавив, что это, прежде всего, решение Америки и сильных стран Европы и мира.
Предварительные заявления Зеленского
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский рассказал детали разговора с Трампом о предстоящем завершении боевых действий. По словам украинского лидера, есть реальная перспектива закончить войну, а также продолжается подготовка к следующей встрече политиков.
Кроме того, глава государства указывал на изменение тактики врага и отмечал, что Россия хочет сломать Украину баллистикой и воздушным террором. В этой связи Зеленский во время выступления на сессии ОБСЕ в очередной раз призвал международных партнеров оперативно предоставить дополнительные ракеты для комплексов Patriot, чтобы оградить мирное население от ударов.