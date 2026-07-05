Россия готовит очередной массированный удар по Украине перед саммитом НАТО, - Зеленский

Россия готовит новый массированный удар по территории Украины, о чем свидетельствуют данные разведки. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а партнеров - не медлить с решениями по ПВО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы государства.

Почему Россия готовит атаку именно сейчас

По словам президента, стремление нанести новый удар полностью соответствует коварной тактике Кремля.

"Это в духе российского диктатора Владимира Путина - сразу после Дня независимости Америки и перед саммитом НАТО в Анкаре. Россия хочет добавить зла и убить людей. Пожалуйста, берегите себя, учитывайте сигналы воздушной тревоги", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Призыв к международным партнерам

Глава государства отдельно обратился к союзникам Украины с призывом ускорить поставки оборонного вооружения, поскольку любая задержка стоит человеческих жизней и только стимулирует агрессора продолжать войну.

Он подчеркнул, что мир имеет необходимое количество и качество систем противовоздушной обороны, но необходима решительность лидеров.

"Ракеты для Patriot'ов не на складах сейчас нужны, а в дивизионах Patriot'ов, в Украине. Благодарю тех, кто помогает реально", - заявил президент, добавив, что это, прежде всего, решение Америки и сильных стран Европы и мира.