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Россия готовит очередной массированный удар по Украине перед саммитом НАТО, - Зеленский

20:37 05.07.2026 Вс
2 мин
Глава государства назвал коварные мотивы Кремля
aimg Сергей Козачук
Россия готовит очередной массированный удар по Украине перед саммитом НАТО, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)
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Россия готовит новый массированный удар по территории Украины, о чем свидетельствуют данные разведки. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а партнеров - не медлить с решениями по ПВО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Почему Россия готовит атаку именно сейчас

По словам президента, стремление нанести новый удар полностью соответствует коварной тактике Кремля.

"Это в духе российского диктатора Владимира Путина - сразу после Дня независимости Америки и перед саммитом НАТО в Анкаре. Россия хочет добавить зла и убить людей. Пожалуйста, берегите себя, учитывайте сигналы воздушной тревоги", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Призыв к международным партнерам

Глава государства отдельно обратился к союзникам Украины с призывом ускорить поставки оборонного вооружения, поскольку любая задержка стоит человеческих жизней и только стимулирует агрессора продолжать войну.

Он подчеркнул, что мир имеет необходимое количество и качество систем противовоздушной обороны, но необходима решительность лидеров.

"Ракеты для Patriot'ов не на складах сейчас нужны, а в дивизионах Patriot'ов, в Украине. Благодарю тех, кто помогает реально", - заявил президент, добавив, что это, прежде всего, решение Америки и сильных стран Европы и мира.

Предварительные заявления Зеленского

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский рассказал детали разговора с Трампом о предстоящем завершении боевых действий. По словам украинского лидера, есть реальная перспектива закончить войну, а также продолжается подготовка к следующей встрече политиков.

Кроме того, глава государства указывал на изменение тактики врага и отмечал, что Россия хочет сломать Украину баллистикой и воздушным террором. В этой связи Зеленский во время выступления на сессии ОБСЕ в очередной раз призвал международных партнеров оперативно предоставить дополнительные ракеты для комплексов Patriot, чтобы оградить мирное население от ударов.

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