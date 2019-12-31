ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Україну насувається зимова стихія: які області під загрозою

STYLERЖиття    31.12.2019 - 12:32
На Україну насувається зимова стихія: які області під загрозою
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні в новорічну ніч буде шаленою

Погода в Україні незабаром кардинально зміниться по всій країні. У новорічну ніч в Україні очікується сильний штормовий вітер, а також мокрий сніг. Такі дані надали синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

За прогнозом Наталки Діденко, атмосферний фронт з північного заходу нажене хмари і опади, які до вечора будуть вже по всій країні. А там, де буде вище нуля, сніг переходитиме у дощ.

Стовпчики термометрів 1 січня будуть коливатися в межах від -2 до +3, а в південних областях очікується +2... +5 градусів.

"Опади і поривчастий вітер новорічної ночі очікуються практично у всіх областях України", - пише Діденко.

В Києві в новорічну ніч від -1 до +1 градуса, мокрий сніг та сильний вітер. Удень 1-го січня опади припиняться, але вітер продовжить задувати, температура істотно не змінитися.

У четвер, 2 січня в Україні буде сухо, вітер вщухне. Вночі очікується від 0 до -5 морозу, а вдень близько нуля.

На Україну насувається зимова стихія: які області під загрозою

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

В Україні на новорічну ніч оголосили штормове попередження. Сильний поривчастий вітер очікується на значній частині країни.

На Україну насувається зимова стихія: які області під загрозою

В Україні оголосили штормове попередження (скрін: meteo.gov.ua)

В Україні оголошено штормове попередження Напередодні нового року Україну накриє дощ з мокрим снігом
Новини України Погода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся