Гірськолижні курорти Карпат залишилися без снігу: сумні фото

Драгобрат і Пилипець залишилися без снігу (фото: РБК-Україна)

Єдиний гірськолижний курорт, на якому людно - Буковель, але і на ньому є місця без снігу

На гірськолижних курортах Карпат весь сніг розтанув. Чи варто їхати на Драгобрат, Пилиповец і Буковель - читайте на Styler.

Тепла погода на Закарпатті призвела до того, що в горах температура повітря становить близько 0 градусів. Крім того, в горах практично немає снігу, і це дуже погано позначається на гірськолижних курортах.

Скріншот з онлайн-камери

Майже всі курорти в Карпатах пустують. Снігу немає на трасах в Пилипці, Драгобраті, Подобовеце та інших. В даний момент з усіх курортів працює лише Буковель, оскільки у нього є свої "пушки", які накривають трасу штучним снігом.

Скріншот з онлайн-камери

Катастрофічну ситуацію для всіх любителів лиж і сноубордів можна побачити на знімках з онлайн-камер, які показують ситуацію на курортах.

Скріншот з онлайн-камери

Нагадаємо, що погода в Україні може істотно змінитися до новорічних та різдвяних свят. Синоптики вважають, що наприкінці грудня температура повітря почне знижуватися. Але спочатку мінусова температура буде тільки вночі. Також можливо Україну накриють снігопади.

Раніше повідомлялося про те, що рекордне потепління призвело до аномалії у Львові, де розквітла калина і на магнолії з'явилися бруньки у два сантиметри. Крім того, на яблунях з'явилися плоди.