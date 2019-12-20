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Гірськолижні курорти Карпат залишилися без снігу: сумні фото

STYLERЖиття    20.12.2019 - 10:52
Гірськолижні курорти Карпат залишилися без снігу: сумні фото
Драгобрат і Пилипець залишилися без снігу (фото: РБК-Україна)

Єдиний гірськолижний курорт, на якому людно - Буковель, але і на ньому є місця без снігу

На гірськолижних курортах Карпат весь сніг розтанув. Чи варто їхати на Драгобрат, Пилиповец і Буковель - читайте на Styler.

Тепла погода на Закарпатті призвела до того, що в горах температура повітря становить близько 0 градусів. Крім того, в горах практично немає снігу, і це дуже погано позначається на гірськолижних курортах.

Гірськолижні курорти Карпат залишилися без снігу: сумні фотоГірськолижні курорти Карпат залишилися без снігу: сумні фото

Скріншот з онлайн-камери

Майже всі курорти в Карпатах пустують. Снігу немає на трасах в Пилипці, Драгобраті, Подобовеце та інших. В даний момент з усіх курортів працює лише Буковель, оскільки у нього є свої "пушки", які накривають трасу штучним снігом.

Гірськолижні курорти Карпат залишилися без снігу: сумні фотоГірськолижні курорти Карпат залишилися без снігу: сумні фото

Скріншот з онлайн-камери

Катастрофічну ситуацію для всіх любителів лиж і сноубордів можна побачити на знімках з онлайн-камер, які показують ситуацію на курортах.

Гірськолижні курорти Карпат залишилися без снігу: сумні фото

Скріншот з онлайн-камери

Нагадаємо, що погода в Україні може істотно змінитися до новорічних та різдвяних свят. Синоптики вважають, що наприкінці грудня температура повітря почне знижуватися. Але спочатку мінусова температура буде тільки вночі. Також можливо Україну накриють снігопади.

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