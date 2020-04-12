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Український боксер в США порушив карантин і втік від "копів": відео погоні

STYLERНовости спорта    12.04.2020 - 08:05
Український боксер в США порушив карантин і втік від "копів": відео погоні
Іван Редкач (фото: boxingscene.com)

Іван Редкач похвалився, як втік від американських поліцейських

Український боксер Іван Редкач в США порушив карантин через коронавірус і відправився на пробіжку на пляж Санта-Моніки на заході округу Лос-Анджелес в штаті Каліфорнія.

33-річний боксер-професіонал в напівсередній вазі з прізвиськом Грозний (El Terrible), який пару місяців тому відзначився неспортивною поведінкою на рингу, вкусивши суперника Денні Гарсію, попався на очі поліцейським, які патрулювали узбережжя.

Правоохоронці спробували затримати порушника, але Іван дав драла. Спроба "копа" наздогнати перспективного боксера не увінчалася успіхом, і погоня швидко захлинулася.

Про інцидент розповів сам Редкач, опублікувавши відео в своєму Instagram, який супроводив музичним попурі.

"Run Vanya Run! Я, якщо що, швидко бігаю", - жартівливо підписав кадри уродженець Шостки під Сумами.

Відео: Іван Редкач показав поганий приклад - порушив карантин і втік від поліцейських в Штатах

Підписники Івана по-різному оцінили таку поведінку - ролик розсмішив не всіх. В коментарях звучить також критика за демонстративне порушення закону і хвастощі, а дехто угледів навіть новий челлендж. В мережі також пишуть, що українцеві такий "жарт" в результаті обійшовся у штраф на 4 тисячі доларів.

Український боксер в США порушив карантин і втік від &quot;копів&quot;: відео погоні

Фото: скрін коментарів instagram.com/ivan_redkach_11

До речі, нещодавно у Києві оштрафували дівчину за порушення карантину на 17 тисяч гривень завдяки відео в мережі, на якому вона сама себе і розкрила.

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