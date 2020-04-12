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Украинский боксер в США нарушил карантин и сбежал от "копов": видео погони

STYLERНовости спорта    12.04.2020 - 08:05
Украинский боксер в США нарушил карантин и сбежал от "копов": видео погони
Иван Редкач (фото: boxingscene.com)

Иван Редкач похвастался, как убежал от американских полицейских

Украинский боксер Иван Редкач в США нарушил карантин из-за коронавируса и отправился на пробежку на пляж Санта-Моники на западе округа Лос-Анджелес в штате Калифорния.

33-летний боксер-профессионал в полусреднем весе с прозвищем Грозный (El Terrible), который пару месяцев назад отличился неспортивным поведением на ринге, укусив соперника Дэнни Гарсию, попался на глаза полицейским, которые патрулировали побережье.

Стражи порядка попытались задержать нарушителя, но Иван дал деру. Попытка "копа" догнать перспективного боксера не увенчалась успехом, и погоня быстро захлебнулась.

Про инцидент рассказал сам Редкач, опубликовав видео в своем Instagram, которое сопроводил музыкальным попурри.

"Run Vanya Run! Я, если что, быстро бегаю", - шутливо подписал кадры уроженец Шостки под Сумами.

Видео: Иван Редкач показал дурной пример - нарушил карантин и убежал от полицейских в Штатах

Подписчики Ивана по-разному оценили такое поведение - ролик рассмешил не всех. В комментариях звучит также критика за демонстративное нарушение закона и бахвальство, а кое-кто усмотрел даже новый челлендж. В сети также пишут, что украинцу такая "шутка" в итоге стоила штрафа в 4 тысячи долларов.

Украинский боксер в США нарушил карантин и сбежал от &quot;копов&quot;: видео погони

Фото: скрин комментариев instagram.com/ivan_redkach_11

В слову, недавно в Киеве оштрафовали девушку за нарушение карантина на 17 тысяч гривен благодаря видео в сети, на котором она сама себя и раскрыла.

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