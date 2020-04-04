ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українку оштрафували на 17 тисяч за порушення карантину завдяки відео в мережі

STYLERЖиття    04.04.2020 - 18:24
Українку оштрафували на 17 тисяч за порушення карантину завдяки відео в мережі
Карантин в Україні (колаж РБК-Україна)

Дівчина порушила 14-денний карантин після повернення з відпочинку у Таїланді

Карантин в Україні через поширення коронавірусної хвороби ввели 12 березня, і після цього обмежувальні заходи були продовжені по 24 квітня. Влада наполегливо рекомендує громадянам дотримуватися всіх правил і не ставити себе і оточуючих під удар, до того ж у країні триває "вилов" порушників.

Черговий випадок стався в Києві, а виявити порушення допоміг відео-ролик в Instagram, через який дівчина, яка не дотримувался умов карантину, сама себе і розкрила.

Зазначаэться, що Ладиміра Басова 12 березня, в день початку дії каранина на всій території країни, полетіла на відпочинок у Таїланд і повернулася в Україну 29 березня.

По прильоту в "Бориспіль" вона підписала добровільну згоду на 14-денний домашній карантин - у Миколаєві.

Проте дівчина проігнорувати вимогу МОЗ, залишилася в Києві та гуляла вулицями міста, про що розповідала в stories. Столичних правоохоронців така ситуація обурила, і в підсумку на порушницю склали адміністративний протокол і виписали штрав в розмірі 17 тисяч гривень.

Відео: у Києві оштрафували порушницю карантину завдяки відео в мережі

Нагадаємо, що за порушення карантинних вимог передбачені штрафи від 17 до 34 тисяч гривень, а в деяких випадках - і кримінальна відповідальність.

Пильнувати за дотриманням правил доручено поліції, військовослужбовцям, нацгвардійцям і працівникам МОЗ.

Як повідомлялося раніше, з 6 квітня в Україні посилюють карантин, і в Кабміні детально роз'яснили нові правила і заборони.

Карантин в Україні: програма "Дія" полегшить життя в ув'язненні Карантин в Україні: де маску носити обов'язково і які штрафи за порушення правил
Новини України Київштраф
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся