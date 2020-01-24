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Чемпіонський поєдинок українського боксера скасували через китайський вірус

Новини » Спорт     24.01.2020 - 10:59
Чемпіонський поєдинок українського боксера скасували через китайський вірус
Фото: Віктор Постол (instagram.com/icemanpostol)

Поєдинок між Постолом і Раміресом повинен був відбутися 1 лютого в китайському місті Хайкоу

Чемпіонський поєдинок українського боксера Віктора Постола та американця Хосе Раміреса був скасований у зв'язку з спалахом коронавіруса в Китаї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення промоутерської компанії Top Rank Twitter.

Повідомляється, що поєдинок повинен був відбутися 1 лютого в китайському місті Хайкоу. На кону були два чемпіонські пояси американця WBC і WBO в першій напівсередній вазі.

"Титульний бій 1 лютого в напівсередній вазі між об'єднаним чемпіоном Хосе Раміресом і Віктором Постолом був відкладений із-за спалаху коронавіруса в Китаї", - повідомили в Top Rank.

Про нову дату і місце проведення поєдинку в промоутерської компанії повідомлять пізніше.

Чемпіонський поєдинок українського боксера скасували через китайський вірус

Нагадаємо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах нового коронавіруса 2019-nCoV. Станом на 24 січня жертвами вірусу стали 26 людей. При цьому кількість заражень нової пневмонією зросла до 876.

Зазначимо, Віктор Постол став обов'язковим претендентом на пояс чемпіона WBC, перемігши у квітні француза Мохаммеда Мимуна. Рамірес провів минулий поєдинок у липні і технічним нокаутом здолав співвітчизника Моріца Хукера. Для нього це буде перший захист обох поясів.

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