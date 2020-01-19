Король повернувся: яскраве відео перемоги МакГрегора над Серроне

Конор МакГрегор і Дональд Серроне (колаж: РБК-Україна)

Конор МакГрегор в бою з Серроне здобув першу перемогу з 2016-го року

Ірландський боксер Конор МакГрегор здобув перемогу в бою з американцем Дональдом Серроне на турнірі UFC 246. Після цього переможець прокоментував свою перемогу. Варто відзначити, що поєдинок тривав всього 40 секунд і завершився впевненою перемогою ірландця.

Ірландець здобув першу перемогу з листопада 2016 року, коли йому вдалося побороти Едді Альвареса.

"Я повернувся! Король повернувся! Я радий, що знову творю історію. Я є першим бійцем у промоції, який досяг неймовірних перемог у напівлегкій, легкому і напівсередній вазі. Я готовий повернутися в легку вагу, але відмінно себе почуваю і в напівсередній вазі. Зараз я буду святкувати разом з родиною, а потім подумаю, що робити далі", – сказав МакГрегор.

Для Серроне поразка стала третьою поспіль. Раніше він поступився Тоні Фергюсону і Джастіну Гетжи.

МакГрегор і Серроне - яскраве відео бою і коментар переможця

Варто нагадати, що для 31-річного МакГрегора це був 26-й бій в змішаних єдиноборствах. На рахунку ірландця 22 перемоги при чотирьох поразках. Раніше він був чемпіоном світу UFC у легкій вазі.

Для 35-річного Серроне цей бій був 50-м в кар'єрі. Він програв в 14-й раз при 36 перемогах.

Нагадаємо, що раніше Конор МакГрегор був заарештований в США.