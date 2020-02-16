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Українським військовим приготували приємний сюрприз: усі подробиці

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Українським військовим підготували сюрприз з асортиментом сухого пайка

Українських військових у 2020 році чекає сюрприз з поліпшенням асортименту меню сухого пайка для потреб військових, що перебувають у польових умовах і для воїнів, які виконують завдання в районі проведення ООС.

Завдяки цьому суп рисовий можуть змінити на суп харчо, а асортимент джемів можна доповнити новими смаками. Про це розповідає "АрмияInform", посилаючись на Головне управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗС України.

"Офіцери Управління проведуть певні дослідження та аналіз раціонів наборів сухих продуктів, визначивши більш споживані страви. Також розглянуть можливість упровадження нового асортименту готових до вживання перших і других страв та інших комплектувальних складових набору", - говорить старший лейтенант Валентина Груба.

У 2018-му році кількість других страв було збільшено з 17 до 35, але українським військовим вирішили підготувати ще одне оновлення.

"Сухий пайок, який нині використовують в районі проведення ООС, розроблений ще чотири роки тому. У 2018-му ми покращили його раціони, що збільшило кількість других страв – із 17-ти до 35-ти", - зазначила офіцер.

Українським військовим підготували сюрприз (фото: armyinform.com.ua)

За її даними, відбулося включення до складу других страв, овочів сезонного врожаю - болгарського перцю, зеленого горошку, капусти й т. д. Це дозволило урізноманітнити асортимент наборів. За рахунок цього збільшилася кількість раціонів - з семи до чотирнадцяти, постачання яких ЗС України розподілено протягом року.

Як зазначає старший лейтенант Валентина Груба, раціони харчування повинні бути повноцінними й різноманітними, тому в Управлінні переглянуть нормативно-технічну документацію на сухі пайки. Але для цього потрібне додаткове фінансування, тому зміни, якщо і будуть, не стануть глобальними.

Нагадаємо, що раніше суд розблокував перехід армії на нову систему харчування.

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