Украинским военным приготовили приятный сюрприз: все подробности

Украинских военных в 2020 году ждет сюрприз с улучшением ассортимента меню сухого пайка для нужд военных, находящихся в полевых условиях и для воинов, которые выполняют задачи в районе проведения ООС.

Благодаря этому суп рисовый могут изменить на суп харчо, а ассортимент джемов можно дополнить новыми вкусами. Об этом рассказывает "АрмияInform" ссылаясь на Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВС Украины.

"Офицеры Управления проведут определенные исследования и анализ рационов наборов сухих продуктов, определив более потребляемые блюда. Также рассмотрят возможность внедрения нового ассортимента готовых к употреблению первых и вторых блюд и других комплектующих составляющих набора", - говорит старший лейтенант Валентина Грубая.

В 2018-м году количество вторых блюд было увеличено с 17 до 35, но украинским военным решили подготовить еще одно обновление.

"Сухой паек, который сейчас используют в районе проведения ООС, разработанный еще четыре года назад. В 2018-м мы улучшили его рациона, увеличило количество вторых блюд - с 17-ти до 35-ти", - отметила офицер.

Украинским военным подготовили сюрприз (фото: armyinform.com.ua)

По ее данным, произошло включение в состав вторых блюд, овощей сезонного урожая - болгарского перца, зеленого горошка, капусты и т.д. Это позволило разнообразить ассортимент наборов. За счет этого и увеличилось количество рационов - с семи до четырнадцати, поставки которых в ВС Украины распределено в течение года.

Как отмечает старший лейтенант Валентина Грубая, рационы питания должны быть полноценными и разнообразными, поэтому в Управлении пересмотрят нормативно-техническую документацию на сухие пайки. Но для этого требуется дополнительное финансирование, поэтому изменения, если и будут, станут не глобальными.

Напомним, что ранее суд разблокировал переход армии на новую систему питания.