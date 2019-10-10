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Покращення в кожній бригаді: в мережі показали обід військових на Донбасі

STYLERЖиття    10.10.2019 - 15:04
Покращення в кожній бригаді: в мережі показали обід військових на Донбасі
Чим годують військових ВСУ (facebook.com/1ogtb)

У мережі показали, що дають українським бійцям у їдальнях на обід

У мережі показали, що дають з їжі бійцям, які захищають Україну на Донбасі. Знімки військового обіду опублікували на сторінці "1-ша окрема танкова Сіверська бригада" у Facebook. Судячи з фото, у бійців в меню присутня перша страва, друга і навіть десерт. Кухарі намагаються забезпечити нашим воїнам збалансований раціон і намагаються зробити більш домашнім обід.

"Як то не було, і, де б ми не знаходилися, але прийом їжі повинен бути належним чином, з додержанням відповідних вимог, не тільки санітарних, але і більш домашніх. Та й взагалі, прийом їжі, в деякому сенсі відпочинок, де повинно бути затишно, тепло і спокійно, де обговорюються всі проблеми сьогоднішнього дня. Так і наші кухарі, завжди з посмішкою і розумінням зустрічають в їдальні!" - написали під знімками.

Покращення в кожній бригаді: в мережі показали обід військових на ДонбасіФото: Військовим подають обід з трьох страв (facebook.com/1ogtb)

У коментарях користувачі відзначили, що зараз харчування у військових стало набагато краще, ніж було раніше.

Фото: Їдальня бійців на Донбасі (facebook.com/1ogtb)

Нагадаємо, що раніше екс-президент України Петро Порошенко обіцяв, що військовослужбовці ЗСУ перейдуть на харчування за стандартами НАТО і отримають новий сухий пайок.

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