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Всі військові частини перейдуть на нову систему харчування в 2020 році

Новини » Суспільство     26.12.2019 - 16:22
Всі військові частини перейдуть на нову систему харчування в 2020 році
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

На нову систему не будуть переведені лише невеликі частини

Міністерство оборони введе нову систему харчування у всіх військових частинах. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Загороднюк, при новій системі живлення буде застосовуватися каталог продуктів харчування. При цьому реформа харчування торкнеться всі військові частини за винятком невеликих, де немає сенсу вводити нову систему харчування.

"З наступного року на каталог переходять всі військові частини", - сказав міністр оборони.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва зупинив перехід армії на нову систему харчування в липні 2019 року. 89 військових частин повинні були перейти на нову систему харчування ще в 2018 році.

Як повідомляло РБК-Україна, 16 грудня Шостий апеляційний адміністративний суд розблокував перехід на нову систему харчування у Збройних силах України. У Міноборони зазначили, що перехід на систему продовольчого забезпечення військовослужбовців по каталогу продуктів є однією з ключових реформ Збройних сил України.

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