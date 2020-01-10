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Українські зірки виступлять на російському шоу: хто буде співати на "Пісні року"

STYLERПерсони    10.01.2020 - 15:11
Українські зірки виступлять на російському шоу: хто буде співати на "Пісні року"
Пісня 2020 року (колаж РБК-Україна)

На Пісні року 2020 в Німеччині виступить безліч українських артистів

Відоме російське шоу "Пісня року" відгримить у Німеччині в Штутгарті 15 лютого 2020 року. Глядачів чекає насичена багатогодинна програма, яка в основному складається з виступів популярних українських артистів. Агентство "Artist Production" анонсує виступ LOBODA, MONATIK, "Час і Скло", а також Софії Ротару на концертному шоу в Німеччині.

Українські артисти знову беруть участь в російських пісенних конкурсах і заходах. Так, на пісенному шоу виступить Світлана Лобода, яка давно перебралася до Росії, а також артисти, які нерідко виступають на території країни-агресора – Софія Ротару, гурт "Час і Скло", а також MONATIK.

До речі, раніше, в 2017 році СБУ не випустило Дмитра Монатіка в Росію через заборону влади. Через це йому довелося скасувати кілька концертів у Росії. Варто також додати, що з того моменту йому вдавалося кілька разів виступити на російських музичних аренах. Що стосується Софії Ротару, то її недавній виступ у Росії викликав неоднозначну реакцію. Раніше співачка заявляла, що "ніколи не відчувала себе руською", а також що "Крим — це, безумовно, Україна". Крім того, українська народна співачка рік тому скасувала кілька концертів в РФ через політичну позицію.

У шоу "Пісня року" 15 лютого візьмуть участь:

  • Софія Ротару;
  • LOBODA;
  • Стас Михайлов;
  • Тіма Білоруських;
  • Поліна Гагаріна;
  • Monatik;
  • Ігор Ніколаєв;
  • Діана Арбеніна;
  • Ірина Дубцова;
  • Час і Скло;
  • Стас П'єха;
  • Zivert;
  • Mot.

Список артистів, які виступатимуть на концерті буде доповнюватися, повідомили в прес-службі.

Вартість квитка на концертне шоу відштовхується від 65 євро для одного глядача. Максимальна вартість "звичайних" місць у залі досягає 309 євро з людини. VIP-місця коштують від 329 євро.

Нагадаємо, що перший фестиваль "Пісня року" відбувся в 1971 році. Тоді у головній редакції Центрального телебачення з'явилася ідея нового формату ефірного пісенного конкурсу. Протягом року телеглядачам презентувалися різні виконавці та композиції. А кращі з них пізніше звучали в підсумковому фінальному шоу "Пісня року". У 1991 році телефестиваль призупинили у зв'язку з розпадом СРСР. Пізніше "Пісня року" відновила свою діяльність. За всю історію фіналів шоу в ефірі прозвучало більше 2 тисяч композицій.

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