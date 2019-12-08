72-річна Ротару веселила росіян на "Пісні року": розгорається скандал

Софія Ротару виступила в Москві (фото: sofiarotaru.com)

Софія Ротару влаштувала фурор на "Пісні року" в Росії

Софія Ротару виступила на "Пісні року" в Москві і справила фурор. 72-річна співачка заспівала в Росії, а шанувальники засипали їїо квітами і компліментами. Артистка чудово виглядала і перебувала у хорошому настрої. Українка стримала слово і виступила в Москві, незважаючи на скандал, який останнім часом огорнув її ім'я в пресі.

Біля входу концертно-розважального комплексу "ВТБ Арена" її зустрічав популярний російський співак Філіп Киркров. Співак взяв артистку під руку й провів до гримерки.

Кіркоров допоміг зняти співачці окуляри, щоб вона могла позувати фотографам.

Ротару виконала свої відомі хіти, які знайомі всім. Глядачі рукоплексали і раділи появі їх кумира.

"Дякую, дякую", - дякувала українка публіці..

Фанати після виступу співачки несли букети квітів до її ніг.