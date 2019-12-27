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Ані Лорак показала відверті кадри з виступу на українському телеканалі

STYLERЖиття    27.12.2019 - 17:39
Ані Лорак показала відверті кадри з виступу на українському телеканалі
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак показала кадри у відвертих вбраннях - відео

Популярна українська співачка Ані Лорак, яка зараз проживає в Росії, показала кадри з виступу на шоу "Діва" на телеканалі "Інтер". Дане відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У ролику видно, що артистка виступає на сцені в різних відвертих вбраннях. Вона з'являється в різних стильних міні сукнях та "голих" боді.

"Для вас з любов'ю!", - підписала відео Лорак.

Нагадаємо, що з'явилася нова інформація про розлучення Ані Лорак з чоловіком Муратом Налчаджиоглу. Колишнє подружжя тривалий час судилося один з одним через майно. Після 10 років шлюбу у співачки і бізнесмена залишилося спільне нажите майно в Києві та Москві.

Але на початку грудня Мурат передумав ділити спільно нажите майно. Бізнесмен відкликав позов через 11 місяців після розлучення з Лорак.

Раніше повідомлялося про те, що Ані Лорак прогулялася абсолютно гола, і нарвалася на шквал критики з боку своїх прихильників. Співачка випустила новий кліп на пісню "Мы нарушаем", який зняв Алан Бадоєв.

При цьому в даному відео співачка дуже сильно оголилася. В даному кліпі її можна побачити в короткій спідниці. Артистка оголила стрункі ноги і сідниці. Шанувальники співачки неоднозначно поставилися нового кліпу, зазначивши, що, чим вона стає старше, тим більше показує своє тіло.

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