Ротару зізналася в любові Росії: щаслива, як ніколи

Софія Ротару (Фото: vk.com/s.rotaru1)

Софія Ротару виступила в Москві та зробила зізнання

Софія Ротару виступила в Росії як спеціальна гостя XV Міжнародного музичного фестивалю "Легенди ретро FM" в Москві й після концерту зізналася, що щаслива, як ніколи.

Народна артистка України заявила, що дуже переживала напередодні шоу через спроби бойкоту в РФ.

"Але тепер... я так вдячна! Дуже вдячна, тому що у мене з'явилося стільки сил, такий настрій! Їду, щаслива, як ніколи.. Ви самі бачили, що я дуже хвилювалася", - сказала Софія Михайлівна.

"А ми були впевнені, що прийом буде саме такий. Тому що музика не знає кордонів, а любов не знає перешкод", - відповіли їй.

На концерті 14 грудня 72-річна співачка виконала 5 пісень, і зал підспівував кожну, включаючи і легендарну "Червону руту" українською мовою.

Софія Ротару виступила в РФ і похвалилася успіхом (Фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Ротару вже після концерту опублікувала в мережі у stories "фото-звіт", в якому продемонструвала захоплені відгуки росіян від виступу.

Також фани артистки виклали відео після шоу, на якому Софія Михайлівна ділиться враженнями і позує перед об'єктивами фотокамер.