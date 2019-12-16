ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ротару зізналася в любові Росії: щаслива, як ніколи

STYLERПерсони    16.12.2019 - 15:11
Ротару зізналася в любові Росії: щаслива, як ніколи
Софія Ротару (Фото: vk.com/s.rotaru1)

Софія Ротару виступила в Москві та зробила зізнання

Софія Ротару виступила в Росії як спеціальна гостя XV Міжнародного музичного фестивалю "Легенди ретро FM" в Москві й після концерту зізналася, що щаслива, як ніколи.

Народна артистка України заявила, що дуже переживала напередодні шоу через спроби бойкоту в РФ.

"Але тепер... я так вдячна! Дуже вдячна, тому що у мене з'явилося стільки сил, такий настрій! Їду, щаслива, як ніколи.. Ви самі бачили, що я дуже хвилювалася", - сказала Софія Михайлівна.

"А ми були впевнені, що прийом буде саме такий. Тому що музика не знає кордонів, а любов не знає перешкод", - відповіли їй.

На концерті 14 грудня 72-річна співачка виконала 5 пісень, і зал підспівував кожну, включаючи і легендарну "Червону руту" українською мовою.

Ротару зізналася в любові Росії: щаслива, як ніколи

Софія Ротару виступила в РФ і похвалилася успіхом (Фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Ротару вже після концерту опублікувала в мережі у stories "фото-звіт", в якому продемонструвала захоплені відгуки росіян від виступу.

Також фани артистки виклали відео після шоу, на якому Софія Михайлівна ділиться враженнями і позує перед об'єктивами фотокамер.

Скандал з Ротару отримав несподіване продовження: проведуть роботи Ротару раптово закрила готель в Криму: відвернулися всі шанувальники
Новини України Ротаруновости шоу-бизнеса
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся