Українські військові вразили офіцерів НАТО тренуванням (видовищні фото)

Воїни 93-ї окремої мехбригади Збройних сил України "Холодний Яр" провели відпрацювання занять для екіпажів як частина підготовки до бойових тренувань на рівні відділень на ділянці STX Альфа. Про це йдеться в повідомленні "Багатонаціональної тренувальної місії - Україна" (Joint Multinational Training Group Ukraine) на сторінці у Facebook.

Також в мережі показали видовищні фото з навчань, які пройшли на Яворівському полігоні під Львовом - у Навчальному центрі підготовки підрозділів.

Бригада ЗСУ "Холодний Яр" провела тренування на Яворівському полігоні (Фото: facebook.com/JMTGUkraine)

За демонстрацією навичок бійців "Холодного яру" спостерігали офіцери НАТО - представники ЗС Канади.

В бойовій тренуванні брала участь піхота 93-ї окремої мехбригади, легка бронетехніка і самохідної артилерії.

Бригада ЗСУ "Холодний Яр" провела тренування на Яворівському полігоні (Фото: facebook.com/JMTGUkraine)

Нагадаємо, що в румунських територіальних і міжнародних водах Чорного моря розпочалися навчання країн Північноатлантичного альянсу НАТО Storm Fall 2019 разом з участю України. Напередодні в Чорне море увійшли чотири кораблі 2-й постійної Середземноморської протимінної групи НАТО.