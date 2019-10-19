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Нова українська зброя здатна дати потужну відсіч окупантам: подробиці

STYLERЖиття    19.10.2019 - 17:32
Нова українська зброя здатна дати потужну відсіч окупантам: подробиці
Ілюстративне фото: ЗСУ

В Україні виготовляють нові поліпшені зразки озброєння

Українська армія посилює свою міць і отримує нові зразки озброєння, такі як мобільні мінометні установки "БАРС-8ММК" калібру 120 мм, що дозволяють ефективно уражати цілі без посереднього контакту із супротивником. На думку директора інформаційно-консалтингової компанії " Defense Express Сергія Згурця, автоматизація бойового управління має найважливіше значення, передає "Апостроф".

Експерт відзначив систему управління комплексом "Грім-2" від конструкторського бюро "Південне", презентовану на виставці в Києві в жовтні. Вона являє собою проект IT-артилерії - тобто програмного забезпечення, здатного окремі системи ураження перетворити на ударно-розвідувальні комплекси.

Нова українська зброя здатна дати потужну відсіч окупантам: подробиці

Фото: У Києві на XVI Міжнародній спецвиставці "Зброя та безпека-2019" КБ "Південне" показало ряд зразків нового озброєння (yuzhnoye.com)

Даний напрямок вже розвивається в Україні, і напрацювання доречно скоріше впроваджувати для потреб ЗСУ, упевнений він.

Також Згурець визнав, що реактивна артилерія в РФ через зміну ракетного палива має більшу на 20 кілометрів дальність ураження, ніж українська (наприклад - звичайна РСЗВ "Град").

При цьому зразки від КБ "Південне" реактивного снаряда "Тайфун-1" (є три модіцікаціі: -1 "Градів", -2 для "Урагану" та -3 - схожий на проект "Вільха" київського КБ "Луч") вирівнюють дальність поразки на цю саме відстань.

""Тайфун-1" здатний вражати цілі на 20 км далі, ніж "Град". Тобто, це збільшення дальності дії РСЗВ", - сказав експерт.

Як повідомлялося раніше, жителі Донбасу негативно висловилися про рішення відвести війська від лінії розмежування, оскільки бояться, що відразу після того, як підуть українські військові, територію захоплять бойовики.

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