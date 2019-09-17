Бійці ВСУ дали потужну "отвєтку" бойовикам на Донбасі (відео)

Фото: Військовий зі зброєю (РБК-Україна)

Українські бійці піднесли "подарунки" терористам у вигляді обстрілу

Українські військові дали потужний відповідь по позиціях бойовиків-терористів, які влаштували свої "навчання" на позиціях ЗСУ на Донбасі. Момент обстрілу потрапив на відео, яке з'явилося на сторінці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" в Facebook.

"Потужні обстріли з протитанкової зброї в червні цього року за позиціями 93-ї бригади "Холодний Яр" пов'язували із закінченням навчання російських військових Вузів. Саме з українським армійцями, а не на полігонах, випускники-терористи "здавали іспити", - сказано у підписі до відео.

За словами наших бійців, їх відповідь не змусила себе довго чекати. Вони почали обстріл терористів на верхніх поверхах нового терміналу Донецького аеропорту, адже саме звідти почались перші залпи від бойовиків.

Також воїни ВСУ розповіли історію про військового Клима, який постраждав від ворожих куль.

"В частину приїхав наш боєць з позивним "Клим". Під час обстрілу з ПТУРів по позиціях недалеко від шахти "Бутівка" його сильно посікло осколками. Його руки повністю покриті дрібними і середніми шрамами. В деяких місцях залізні уламки так і не вдалося дістати. "Климу" вдало зашили розірване око. Також йому доведеться пройти тривале лікування для відновлення слуху. Але в цілому боєць відчуває себе добре і радіє, що залишився живий і відносно неушкоджений", - розповіли військові.