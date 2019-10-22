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У Чорному морі НАТО проводять навчання за участю України

Новини » Політика    22.10.2019 - 18:50
У Чорному морі НАТО проводять навчання за участю України
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

В Чорне море увійшли чотири кораблі 2-ї Середземноморської постійної протимінної групи НАТО

У румунських територіальних і міжнародних водах Чорного моря почалися навчання країн Північноатлантичного альянсу НАТО Fall Storm 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армія Inform.

Як повідомив у Facebook голова спостережної ради Майдану закордонних справ Андрій Клименко, напередодні в Чорне море увійшли чотири кораблі 2-ї Середземноморської постійної протимінної групи НАТО.

"В основі сценарію - елементи операції по колективній обороні, згідно 5-ї статті Вашингтонського договору, а тактичні рамки навчань передбачають дії десанту в умовах гібридної загрози звичайних і воєнізованих сил. Метою навчань, в яких задіяна постійна військово-морська протимінна група, є підвищення рівня взаємодії, а також удосконалення планування та командування спільними силами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що Київ підтримує всі ініціативи НАТО, спрямовані на посилення присутності в Східній Європі.

Як повідомляло РБК-Україна, НАТО може розширити присутність в країнах Балтії. Зокрема, міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер під час відвідування німецьких військових в литовській Руклі заявила, що НАТО може посилити протиповітряну оборону в регіоні для захисту бойових груп, розквартированих в балтійських країнах.

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