Федоров розповів, коли можна буде користуватися електронними правами

Фото: Михайло Федоров (РБК-Україна)

Електронними водійськими правами можна буде користуватися в грудні

Електронними водійськими правами можна буде користуватися в грудні. Про це заявив міністр цифровий трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, "два-три тижні до нового року вже можна буде насолоджуватися цифровими правами". Федоров зазначив, що нормативно вже все готово для впровадження змін.

"Додаток вже тестується. Тобто я його вже бачив. Кожен день у нас є регулярні зустрічі з нашими розробниками, з нашою командою. Тобто все на виході. Мені здається, що в перших числах грудня у нас буде вже все готове до релізу. Ми будемо чекати гарної можливості для того, щоб провести таку велику презентацію, щоб багато людей про це дізналися. Я думаю, що це, можливо, на презентації "100 днів роботи уряду". Тобто це середина грудня. Але на початку грудня вже все буде готово", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше Федоров заявив, що найближчим часом в Україні запустять електронний паспорт громадянина, яким можна буде користуватися за допомогою смартфона. За словами Федорова, уряд найближчим часом планує перевести в цифровий вигляд всі документи, починаючи від водійського посвідчення і техпаспорта до паспорта громадянина.