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Українські полярники знайшли загублену печеру: в ній три поверхи, озеро і річка

STYLERЖиття    12.09.2019 - 08:54
Українські полярники знайшли загублену печеру: в ній три поверхи, озеро і річка
Українські полярники виявили величезну печеру в Антарктиді (Колаж РБК-Україна)

В печері було знайдено перо невідомої птиці

Загублену печеру в Антарктиді виявили українські полярники з 24-ої української антарктичної експедиції на станції Академік Вернадський. Про це повідомляє прес-служба міністерства освіти і науки.

Печера була знайдена на острові Галіндез і коли полярники змогли до неї дістатися, з'ясувалося, що вона набагато більша за розмірами, ніж передбачалося раніше. Сама печера була виявлена кілька років тому, але вхід до неї був завалений і дістатися всередину не було можливості.

Українські полярники знайшли загублену печеру: в ній три поверхи, озеро і річка

Полярники знайшли печеру в Антарктиді (фото: прес-служба міністерства освіти і науки)

"Ще з перших експедицій вчені знайшли на острові Галіндез, де знаходиться українська станція, крижану печеру. Вхід до неї був з протилежного від станції берега острова, під вершиною льодовика. Однак виявилося, що кілька років тому льодовик зрушився в океан і вхід завалило. Тому ми вирішили зайнятися пошуками входу в печеру. Було кілька невдалих спроб знайти його з боку протоки Пенола. А ось в льодовику з боку британської бази-музею – будиночка Ворді – нам пощастило, ми знайшли вхід у "втрачену" печеру", - розповів керівник операції Ігор Дикий.

Українські полярники знайшли загублену печеру: в ній три поверхи, озеро і річка

Полярники знайшли печеру в Антарктиді (фото: прес-служба міністерства освіти і науки)

Полярники були приголомшені, так як виявилося, що печера в три рази більше, ніж вважалося раніше. Загальна довжина входів -200 метрів і розташовані вони на трьох поверхах. На першому поверсі учасники експедиції виявили замерзле озеро, в кінці ходу – величезний зал з висотою в 12 метрів, шириною 8 метрів і довжиною в 30 метрів. У залі – підлідна річка і два озера.

Полярники знайшли печеру в Антарктиді (фото: прес-служба міністерства освіти і науки)

На глибині 20 метрів від поверхні, в одній із крижаних брил полярники знайшли перо птаха, причому воно настільки велике, що явно не належить пінгвінові. Перо буде відправлено на дослідження, щоб з'ясувати, кому воно належало.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як проводять час в Антарктиді час українські полярники – побут і розваги.

А також ми повідомляли про те, що полярники зі станції Академік Вернадський виявили в своєму човні несподівану істота.

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