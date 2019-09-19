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Українські археологи зробили сенсаційну знахідку на Хортиці (фото)

STYLERНовини науки    19.09.2019 - 09:22
Українські археологи зробили сенсаційну знахідку на Хортиці (фото)
Археологічна знахідка на Хортиці (Колаж РБК-Україна)

Археологічній знахідці може бути від трьох до п'яти тисяч років

Археологи під час розкопок на острові Хортиця в Запорізькій області виявили унікальну знахідку – стародавнє святилище, яке швидше за все є ровесником піраміди Хеопса. Про це повідомили на сайті 061.ua.

Українські археологи зробили сенсаційну знахідку на Хортиці (фото)

Археологи на Хортиці виявили стародавнє святилище (фото: 061.ua)

Виявили святилище випадково – старший науковий співробітник Національного заповідника "Хортиця", археолог Дмитро Никоненко гуляв разом з сином в балці Каракайка і звернув увагу на вихід гірської породи в тому місці, де його бути не могло. Тоді Никоненко разом з колегами вирішив обстежити місце.

"Є багато питань: починаючи від дати і закінчуючи тим, що це. Є дві версії: культовий пам'ятник або похоронний. Це була культова споруда, так зване святилище, де проводили ритуали приблизно три-чотири тисячі років тому, це епоха бронзи", - розповів Никоненко.

Українські археологи зробили сенсаційну знахідку на Хортиці (фото)

Археологи на Хортиці виявили стародавнє святилище (фото: 061.ua)

Саме святилище виглядає як коло діаметром дев'ять метрів, яке складене з каменів. Поряд з каменями археологи знайшли стародавню зброю, яке, на думку вчених, приносили в жертву богам для заступництва в успішної полюванні або боях.

Також археологи не виключають, що поруч може бути виявлено і масове поховання.

"Острів святого Григорія (стара назва Хортиці) – тут віддавали данину богам за вдалий спуск по порогах. Такі святилища з'являються, коли людина стає "на весло". У кожному порту є церква святого Миколая, адже саме він є покровителем мореплавців і мандрівників. У стародавні часи — це поняття було гіпертрофовано", - пояснив науковий співробітник заповідника Хортиця В'ячеслав Зайцев.

Українські археологи зробили сенсаційну знахідку на Хортиці (фото)

Археологи на Хортиці виявили стародавнє святилище (фото: 061.ua)

Це не перше святилище, яке було виявлено археологами на острові Хортиця. П'ять років тому було знайдено схожу споруду, але меншого розміру. Вчені також припустили, що вона також відноситься до бронзового віку.

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