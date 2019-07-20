Змінить історію: українські археологи знайшли сліди стародавньої цивілізації

Під Львовом археологи знайшли сліди стародавньої цивілізації (фото: pixabay.com/Jumbuk73)

Знахідка змінить історію розуміння найдавнішої історії українських земель

На горі Жупан, під Львовом, археологи знайшли сліди стародавньої трипільської цивілізації. Знахідка була зроблена під містом Винники. Там археологам вдалося розкопати амфору часів Трипільської культури. Про це 19 липня на своїй сторінці в Facebook написав мер Винників Володимир Квурт.

Сенсаційна знахідка, зроблена археологами на місці давнього людського поселення, була виявлена випадково. Вік знайденої амфори складає близько п'яти тисяч років.

Під Львовом археологи знайшли сліди стародавньої цивілізації (фото: facebook.com/Kvurt.Public)

"На жаль, збереглися лише фрагменти амфори. Але вони в хорошому стані і вчені стверджують, що зможуть її відновити. Вони переконані, що це, без сумніву, сенсаційна знахідка, адже це ще один артефакт, який дає можливість стверджувати, що трипільська культура поширювалась і на території Львівщини", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на фрагментах амфори можна побачити орнаменти, які властиві тільки Трипільській культурі. У таких амфорах представники цих племен зберігали зерно і воду.

"Також на території об'єкта вчені виявили наконечник стріли і кам'яну стелу, яка стоїть на підлозі. Швидше за все, вона може бути пов'язана з якимись ритуальними дійствами", – пише Квурт.

Під Львовом археологи знайшли сліди стародавньої цивілізації (скріншот: facebook.com/Kvurt.Public)

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