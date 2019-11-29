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Українкам можуть дати додаткові перерви на роботі: кого це стосується

STYLERЖиття    29.11.2019 - 23:04
Українкам можуть дати додаткові перерви на роботі: кого це стосується
Українкам з дітьми можуть дати додаткові перерви на роботі (Фото: колаж РБК-Україна)

У Трудової кодекс хочуть внести зміни

В Україні у Кодекс законів про працю планують ввести зміни, згідно з якими у деякої категорії громадян з'являтися додаткові перерви протягом робочого часу. Мова йде про жінок з немовлятами - українкам хочуть надати час для їх годування. Про це заявив заступник міністра соціальної політики Сергій Ніжинський, передає Hromadske.

Дану пропозицію щодо гендерної рівності вже внесено до проекту змін до Кодексу.

Зазначається, що ініціатива знаходяться на розгляді в комітеті Верховної Ради, і тепер вивчається народними депутатами.

Українкам можуть дати додаткові перерви на роботі: кого це стосується

В Україні жінкам з немовлятами можуть дати додаткові перерви на роботі (Фото: pixabay.com)

Чиновник додав, що жінкам на роботі для годування немовлят має бути надано "спеціально відведене місце". Що конкретно мається на увазі під цим приміщенням, не уточнюється.

Також у Мінсоцполітики розповіли, що крім права мати матерів перерви для годування дітей на роботі була внесена ще одна пропозиція - про право чоловіків на догляд за дитиною.

Говорячи про проблематику гендерної нерівності заступник міністра повідомив, що в Україні підрахували громадян, які постраждали внаслідок гендерного насильства. Офіційно їх число становить 95 тисяч людей.

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