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В Україні зроблять законним гнучкий графік роботи: усі подробиці

STYLERЖиття    27.06.2019 - 12:51
В Україні зроблять законним гнучкий графік роботи: усі подробиці
Гнучкий графік роботи в Україні стане законним (фото: колаж РБК-Україна)

Українці скоро зможуть законно працювати за гнучким графіком

Гнучкий графік роботи в Україні буде законним. Це означає, що українцям стане простіше організувати свій робочий час і не переживати, що їх звільнять через довгі обідні перерви. Про це повідомляє UBR.

Міністерство соціальної політики має намір ввести три нові режими роботи, які раніше не регулювалися: гнучкий графік, віддалена робота, самостійна організація робочого часу.

Гнучкий графік

При цьому режимі працівник може не дотримуватися режиму роботи, за умови виконання встановленого робочого часу. Гнучкий графік можна обговорити при прийомі на роботу або в інший час.

Даний режим може складатися з трьох компонентів:

  • Фіксований час - час в який співробітник повинен бути присутнім на робочому місці.
  • Змінне час - час, протягом якого працівник компанії сам визначає період роботи.
  • Час для перерви і харчування.

В Україні зроблять законним гнучкий графік роботи: усі подробиці

Гнучкий графік роботи в Україні стане законним (фото: pixabay.com)

Віддалена робота

Цей режим дозволяє співробітнику працювати поза офісом. Працівник сам визначає час і місце його роботи. При цьому всі трудові права зберігаються. Для такого режиму роботи також обов'язковий трудовий договір у письмовій формі.

Самостійна організація робочого часу

Дана форма роботи передбачена в основному для керівників і топ-менеджерів компанії. Цей режим передбачає, що працівник повністю планує свій робочий день так, щоб виконувати поставлені йому завдання.

Варто зазначити, що з'явиться список осіб, які будуть мати право укладати договір з гнучким і дистанційним графіком роботи.

  • Це батьки осіб з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.
  • Працівники, у яких є дитина віком до чотирнадцяти років або дитина з інвалідністю.
  • Літні працівники та особи з інвалідністю.

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