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Міс Україна Всесвіт-2019 Анастасія Субота показала розкішне плаття для престижного конкурсу

Lite » Мода 26.11.2019 - 12:08
Міс Україна Всесвіт-2019 Анастасія Субота показала розкішне плаття для престижного конкурсу
Анастасія Субота (фото: instagram.com/awwsaturday)

Незвичайне плаття Анастасії показує всю Україну з висоти пташиного польоту

Зелений колір став символом цього року. Національний костюм, який Міс Україна Всесвіт-2019 Анастасія Субота представить у фіналі конкурсу "Міс Всесвіт" у США називається "Зелена Україна".

Конкурс краси Міс Всесвіт (Miss Univrse) є найпрестижнішим в світі. Найвидовищніший і найочікуваніший перфоманс Міс Всесвіт - конкурс національних костюмів - жваво обговорюється впливовою світовою пресою, включаючи журнал Vogue і провідні світові ЗМІ. Це незабутній парад національних символів всіх країн і яскравий момент головного свята краси. За багаторічною традицією найкрасивіший костюм отримує спеціальний приз від оргкомітету Міс Всесвіт."Ми завжди витрачаємо багат сил і креативу на підготовку саме національного костюма. По-перше, ми любимо свою країну і, подруге, це певне послання від нас світу" - говорить про костюм Голова Національного комітету Міс Україна Всесвіт Анна Філімонова.

Міс Україна Всесвіт-2019 Анастасія Субота показала розкішне плаття для престижного конкурсу

Ідея костюма - показати Україну такою, якою її бачить птах з висоти свого польоту. Такою, якою ми її любимо і знаємо: з її неповторними луками, родючою землею, лісами, ріками, унікальними флорою і фауною. У костюма також є своя «зелена ідеологія», яка закликає всіх українців пам'ятати, що ми повинні щодня міняти себе і свої звички, берегти природу, щоб наші нащадки могли побачити Україну такою ж прекрасною.

Міс Україна Всесвіт-2019 Анастасія Субота показала розкішне плаття для престижного конкурсу

Автори костюма - дизайн-студія SVITLO - вже традиційно, четвертий рік поспіль, шиють костюм для переможниць Міс Україна Всесвіт. Для виготовлення костюма було використано 1000 лоскутів тканини різних відтінків зеленого кольору і фактур. Наряд декорований нашивками з пір'я, пайєтками і мереживом з ефектом 3D. Прикраса для голови виготовлена з живих гілок, колосків, квіток мальви, стеблів кукурудзи, а всередині вмонтована підсвітка. Все це - ручна робота майстрів студії SVITLO. Костюм важить 28 кг. Над виготовленням костюма ретельно працювала команда з 10 чоловік на протязі 2,5 місяців.

Зазначимо, що новою володаркою корони Міс Україна-Всесвіт-2019 стала 26-річна професійна модель Анастасія Субота із Запоріжжя. Дівчина з дитинства захоплюється конкурсами краси, є володаркою титулу "Міні-міс Запоріжжя".

  • Нагадуємо вам, що фінал конкурсу Міс Всесвіт-2019 відбудеться 8 грудня 2019 р. в Атланті (Джорджія, США).
  • Україну на ньому представить 26-річна Анастасія Субота із Запоріжжя, яка відправляється в США вже 27 листопада.
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