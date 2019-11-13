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Модель-фармацевт з Таїланду стала Miss International 2019: що відомо про красуню (фото)

STYLERЖиття    13.11.2019 - 23:35
Модель-фармацевт з Таїланду стала Miss International 2019: що відомо про красуню (фото)
Miss International 2019 - у конкурсі перемогла Бінт Сайрісорн (Фото: facebook.com/Miss.International.bp)

На конкурсі Miss International 2019 Україну представляла одеситка Марина Кіосе

Королевою конкурсу краси Miss International 2019 стала Бінт Сайрісорн з Таїланду. 25-річна дівчина отримала найбільшу кількість голосів експертів, а всього у фіналі за титул найчарівнішої жінки планети боролися представники 83 країн, включаючи і Україну.

Нашу державу представляла Марина Кіосе з Одеси, але здобути перемогу їй не вдалося.

Фінал одного з найпрестижніших конкурсів відбувся в столиці Японії Токіо. Перша красуня минулого року Маріем Веласко з Венесуели 12 листопада передала свою корону новій міс International, привітавши з перемогою та побажавши нести її з гордістю.

Модель-фармацевт з Таїланду стала Miss International 2019: що відомо про красуню (фото)

Miss International 2019 - переможницею конкурсу стала Бінт Сайрісорн (Фото: miss-international.org)

Бінт Сайрісорн є дипломованим фармацевтом, а також моделлю і "обличчям" кількох модних брендів. У своїй промові дівчина зізналася, що й не мріяла про перемогу на цьому міжнародному конкурсі.

Модель-фармацевт з Таїланду стала Miss International 2019: що відомо про красуню (фото)

Miss International 2019 - у конкурсі перемогла Бінт Сайрісорн (Фото: instagram.com/missinternationalofficial)

Також красуня заявила, що критику, з якою їй довелося зіткнутися на всіх етапах Miss International 2019, вона використовувала "як силу, щоб покращити себе, щоб стати кращою представницею своєї нації та пишатися нею".

В Токіо обрали переможницю конкурсу Miss International 2019 (Фото: facebook.com/Miss.International.bp)

Друге місце в конкурсі дісталося мексиканці Андреа Тоскано, а на третьому опинилася Евелін Наматову Каронде з Уганди.

Модель-фармацевт з Таїланду стала Miss International 2019: що відомо про красуню (фото)

Miss International 2019 - друге місце дісталося Андреа Тоскано з Мексики (Фото: instagram.com/missinternationalofficial)

Українка Марина Кіосе за підсумками конкурсу не потрапила до топ-15 фіналісток.

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