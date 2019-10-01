Міс Україна Земля 2019 вирушила на міжнародний конкурс: фото красуні в купальнику

Фото: Діана Шабас (Діана Шабас/Facebook)

Діана Шабас представить Україну на конкурсі на Філіппінах

20-річна Діана Шабас з Нововолинська, яка отримала титул "Міс Земля" на конкурсі "Міс Україна 2019", полетіла на Філіппіни для участі в міжнародному змаганні Miss Earth 2019.

Діана зараз на Філіппінах і поділилася першими враженнями від конкурсу.

"Нові емоції, знайомства, їжа та акліматизація — все в шаленому темпі, починаючи з шостої ранку. Ще не встигли з усіма познайомитися, тому що нас дуже багато. 90 дівчат розділили на три спеціальні групи: Water (Вода), Air (Повітря), Fire (Вогонь), моя група — Water. Кожна з них має різноманітні заходи, екскурсії, змагання і, так звані, міні-конкурси протягом усього місяця. Вже в перший день ми побували на святі, де мер міста нагороджував олімпійців, а нам вручив почесні кандидаток "Miss Earth 2019" і привітав у столиці Філіппін, Маніла", - розповіла Діана.

Зазначимо,що учасниці від різних країн будуть в образі квітів. Для Діани вибрали соняшник, який у всіх ассоиируется саме з Україною.

Фото: Діана Шабас представить Україну на престижному конкурсі краси (Діана Шабас/Facebook)

На конкурсі традиионно дівчата будуть виходити на публіку чотири рази: в купальниках, в національних костюмах, без укладки, без макіяжу. Фінал змагання красунь пройде 26 жовтня.

Фото: Діана Шабас (volynnews.com)

Нагадаємо, що Miss Earth — один з найпрестижніших конкурсів краси у світі, що проводиться під егідою ООН. Основна місія конкурсу — збереження Землі, охорона навколишнього середовища, живої природи.

до Речі, Діана давно вже живе в Києві, вона навчається в Київському Національному Лінгвістичному Університеті, а також працює моделлю.