ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українка отримала корону на незвичайному міжнародному конкурсі: яскраві фото та відео

STYLERЖиття    23.01.2020 - 10:15
Українка отримала корону на незвичайному міжнародному конкурсі: яскраві фото та відео
Grandma Universe 2020 - українка стала призеркою конкурсу (колаж РБК-Україна)

Львівська бабуся отримала титул на міжнародному конкурсі краси

Українка здобула титул Grandma International на міжнародному конкурсі краси 50+ Grandma Universe 2020, який відбувся у Софії в Болгарії. Корона дісталася львів'янці Оксані Бобошко-Вандерховен.

Участь у конкурсі Grandma Universe 2020 брали жінки після 50 років.

Оксана Бобошко-Вандерховен займається колекціонуванням старовинних листівок доби сецесії.

Також вона читає лекції про моду того часу та цікавих жінок.

Ще Бобошко-Вандерховен любить подорожі й майстерно танцює танго.

Для гала-виходу львів'янка вибрала унікальне плаття з портретом Лесі Українки та її цитатою.

Українка Оксана Бобошко-Вандерховен стала призеркою конкурсу Grandma Universe 2020 (Фото: facebook.com)

Пані Оксану вибрав оргкомітет міжнародного конкурсу краси "Місіс Східна Європа" для подання на конкурсі Grandma Universe 2020. Цей конкурс расоты серед жінок старше 50 років тривав з 19 по 23 січня.

21 січня вона завоювала почесний титул Grandma International, а перемогу в конкурсі Grandma Universe отримала представник Естонії.

Українка Оксана Бобошко-Вандерховен отримала титул на міжнародному конкурсі краси серед жінок старше 50 років

"Оксана Бобошко-Вандерховен везе нам з Болгарії корону. Але корона це лише символ... А титул? Титулів, якими Оксану щиро нагороджують ті, хто мав нагоду з ним познайомитись ближче біля неї багато: Міс харизматичність, Міс Чарівна посмішка, Міс Креативність, Міс Невиправний оптимізм, Міс Високий смак, Міс Пілігрим, Міс Джерело цікавих ідей.... і ще перераховувати і перераховувати! Але головний трофей, який Оксана отримала на непростому шляху до самої себе, це меседж, що прозвучав у заключному акорді конкурсу: вік жінки, її внутрішній світ, і якість його життя повністю залежить від її бажань і планів на майбутнє і того, що ви готові подолати на шляху до цього!!!" - зазначає у Facebook подруга переможниці Людмила Чересленко

Сама ж пані Оксана у мережі тепло подякувала всім друзям і близьким за підтримку: "Конкурси, на щастя, мають здатність закінчуватися, тому повертаємося!"

Українка отримала корону на незвичайному міжнародному конкурсі: яскраві фото та відео

Українка Оксана Бобошко-Вандерховен на конкурсі Grandma Universe 2020 (Фото: facebook.com)

Міс Україна Всесвіт зробила зізнання про свою перемогу в конкурсі Одеситка стала найкрасивішою студенткою України: спекотні фото
Новини України конкурс красотыбабушка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся