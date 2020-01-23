Українка отримала корону на незвичайному міжнародному конкурсі: яскраві фото та відео

Grandma Universe 2020 - українка стала призеркою конкурсу (колаж РБК-Україна)

Львівська бабуся отримала титул на міжнародному конкурсі краси

Українка здобула титул Grandma International на міжнародному конкурсі краси 50+ Grandma Universe 2020, який відбувся у Софії в Болгарії. Корона дісталася львів'янці Оксані Бобошко-Вандерховен.

Участь у конкурсі Grandma Universe 2020 брали жінки після 50 років.

Оксана Бобошко-Вандерховен займається колекціонуванням старовинних листівок доби сецесії.

Також вона читає лекції про моду того часу та цікавих жінок.

Ще Бобошко-Вандерховен любить подорожі й майстерно танцює танго.

Для гала-виходу львів'янка вибрала унікальне плаття з портретом Лесі Українки та її цитатою.

Українка Оксана Бобошко-Вандерховен стала призеркою конкурсу Grandma Universe 2020 (Фото: facebook.com)

Пані Оксану вибрав оргкомітет міжнародного конкурсу краси "Місіс Східна Європа" для подання на конкурсі Grandma Universe 2020. Цей конкурс расоты серед жінок старше 50 років тривав з 19 по 23 січня.

21 січня вона завоювала почесний титул Grandma International, а перемогу в конкурсі Grandma Universe отримала представник Естонії.

Українка Оксана Бобошко-Вандерховен отримала титул на міжнародному конкурсі краси серед жінок старше 50 років

"Оксана Бобошко-Вандерховен везе нам з Болгарії корону. Але корона це лише символ... А титул? Титулів, якими Оксану щиро нагороджують ті, хто мав нагоду з ним познайомитись ближче біля неї багато: Міс харизматичність, Міс Чарівна посмішка, Міс Креативність, Міс Невиправний оптимізм, Міс Високий смак, Міс Пілігрим, Міс Джерело цікавих ідей.... і ще перераховувати і перераховувати! Але головний трофей, який Оксана отримала на непростому шляху до самої себе, це меседж, що прозвучав у заключному акорді конкурсу: вік жінки, її внутрішній світ, і якість його життя повністю залежить від її бажань і планів на майбутнє і того, що ви готові подолати на шляху до цього!!!" - зазначає у Facebook подруга переможниці Людмила Чересленко

Сама ж пані Оксана у мережі тепло подякувала всім друзям і близьким за підтримку: "Конкурси, на щастя, мають здатність закінчуватися, тому повертаємося!"

Українка Оксана Бобошко-Вандерховен на конкурсі Grandma Universe 2020 (Фото: facebook.com)