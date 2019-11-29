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Українка стала новою Miss International Summer: яскраві фото переможниці

STYLERЖиття    29.11.2019 - 22:33
Українка стала новою Miss International Summer: яскраві фото переможниці
Miss International Summer 2019 - українка Анна Гаврилів перемогла в конкурсі (Фото: facebook.com/hanna.havryliv)

Львів'янка Анна Гаврилів розповіла про "літній" конкурс для сильних та стійких красунь

Переможницею Miss International Summer 2019 стала 33-річна українка Анна Гаврилів. Престижний міжнародний конкурс краси відбувся у Манілі на Філіппінах - на ньому журі визначає нову королеву не лише за зовнішніми даними, але і такими якостями, як розум та працьовитість.

Головна "літня" Miss цього року на своїй сторінці у Facebook тепло подякувала батькам та чоловіку за підтримку і зазначила, що участь у таких конкурсах - не для нереалізованих жінок та "фіф", а для сильних і стійких.

"Бо треба бути дуже сильною, аби знайти в собі сили виставити себе на суд, бути готовою до поразки, відбути весь процес у солідарності, толерантності, позитиві та до кінця", - сказала львів'янка.

Українка стала новою Miss International Summer: яскраві фото переможниці

Miss International Summer 2019 стала українка Анна Гаврилів (Фото: facebook.com/hanna.havryliv)

Гаврилів також наголосила, що докторами наук стають не найрозумніші, лідерами думок - не наймудріші, королевами - не найкрасивіші, а ті, у яких є "сила йти до кінця".

Ідея та мета конкурсу Miss International Summer - популяризація туристичних напрямків у країнах, які представляють учасниці. Переможницею стає дівчина, яка займається цим просуванням та знає всі "родзинки" рідного краю (пам'ятки, історію, культуру, традиції та звичаї, природні ресурси).

Українка стала новою Miss International Summer: яскраві фото переможниці

Miss International Summer 2019 стала українка Анна Гаврилів (Фото: facebook.com/hanna.havryliv)

Українка Гаврилів - засновниця і керівниця благодійного фонду "Спадщина.UA", а до цього була головою Ukraine Partner Group і арт-менеджером фестивалю "Ляльковий світ" у Львові.

Додамо, що в цьому році для Анни нинішнє досягнення в конкурсі стало не першим. Так, дівчина в травні стала другою віце-пані конкурсу краси "Місіс Східна Європа".

Українка стала новою Miss International Summer: яскраві фото переможниці

Українку Анну Гаврилів у травні 2019 відзначили на конкурсі краси "Місіс Східна Європа" (Фото: facebook.com/hanna.havryliv)

Дівчина вчилася у Львові в Ліцеї міжнародних відносин ним. Василя Стуса, Бізнес-школі місцевого інституту менеджменту та у Львівській національній академії мистецтв. Також вона проходила навчання в Sayville high school в Нью-Йорку.

Українка стала новою Miss International Summer: яскраві фото переможниці

Анна Гаврилів зі Львова стала Miss Summer International 2019 (Фото: facebook.com/hanna.havryliv)

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