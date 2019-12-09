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Як виступила українка на Міс Всесвіт 2019: яскраві фото і відео

STYLERПерсони    09.12.2019 - 08:01
Як виступила українка на Міс Всесвіт 2019: яскраві фото і відео
Міс Україна Всесвіт 2019 Анастасія Субота (фото: instagram.com/awwsaturday)

Переможниця Міс Україна Всесвіт 2019 представила країну на конкурсі

Міс Україна Всесвіт 2019 Анастасія Субота представила нашу країну в США (Атланта) в ніч на 9 грудня. Українка гідно показала себе на міжнародному змаганні серед красунь з усього світу. Але, на жаль, її участь закінчилася на першому етапі. Настя не увійшла в топ-20 конкурсу.

Грандіозна подія відбулася в залі Tyler Perry Studios.

Насті 26 років, вона живе в Запоріжжі. Дівчина перемогла на конкурсі Міс Україна Всесвіт 2019. І деякий час її участь була під питанням - в українки виникли проблеми з документами.

Як виступила українка на Міс Всесвіт 2019: яскраві фото і відео

Міс Україна Всесвіт 2019 Анастасія Субота (фото: instagram.com/awwsaturday)

Дівчина продемонсрировала на подіумі національний костюм, ідеєю якого була "Україна з висоти пташиного польоту". Він був витканий з клаптів різних відтінків зеленого і блакитного. Туди були вплетені колоски, квіти мальви, а всередині вмонтована підсвітка. Над його створенням протягом 2,5 місяців працювали 10 людей. Сукня важить 28 кілограм.

Як виступила українка на Міс Всесвіт 2019: яскраві фото і відео

Міс Україна Всесвіт 2019 Анастасія Субота (фото: instagram.com/awwsaturday)

Настя за спеціальністю веб-дизайнер, але зараз основним її заняттям є моделлінг. Красуня тримає особисте життя в секреті, відомо лише, що молодий чоловік у неї є.

Як виступила українка на Міс Всесвіт 2019: яскраві фото і відео

Міс Україна Всесвіт 2019 Анастасія Субота (фото: instagram.com/awwsaturday)

До речі, в США у Насті живе мама, тому участь у конкурсі подарувала їй можливість зустрічі з близькими. Дівчина любить футбол, про що пише в Instagram, бажаючи нашій збірній перемоги.

Міс Всесвіт 2019, вихід українки (відео: YouTube/Nikko Mateo)

Переможницею міжнародного конкурсу стала африканка Зозібіні Тунзі з ПАР. Дівчина є активісткою в боротьбі з гендерною нерівністю.

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