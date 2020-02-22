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Українка залишилася в Китаї через собаку: несподіваний поворот у справі

STYLERПерсони    22.02.2020 - 12:57
Українка залишилася в Китаї через собаку: несподіваний поворот у справі
Евакуація українців з Китаю (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус перешкодив українці в Китаї повернутися на батьківщину

Епідемія коронавіруса у 2020 році змусила багатьох іноземців перебувати в Китаї протягом тривалого часу. Нещодавно здорові українці та представники інших національностей були евакуйовані в Україну, але одна з наших співгромадянок Анастасія Зінченко відмовилася їхати через те, що її собаку не пустили на борт. ФК "Шахтар" допоможе українці повернутися на батьківщину.

Українка Анастасія Зінченко, яка залишилася в Ухані через свою собачку, якій не дозволили летіти разом з господинею, незабаром повернеться додому завдяки допомозі ФК "Шахтаря". Повернутися на Батьківщину з Уханя шахтарським літаком зможе також будь-який бажаючий українець. Про це повідомляється на офіційному сайті футбольного клубу, і цю інформацію підтвердила сама Анастасія.

Крім того, у ФК заявили про ініціативу евакуйованим українцям гроші, отримані за квитки на матч з "Бенфікою".

"Хочу від імені всієї команди підтримати тих, хто повернувся з Китаю і знаходиться зараз в Нових Санжарах. Ми говорили з генеральним директором клубу Сергієм Палкіним і вирішили, що готові всі гроші, виручені від продажу квитків на матч з "Бенфікою", спрямувати на забезпечення комфортних побутових умов для тих, хто змушений перебувати ці 14 днів карантину у Нових Санжарах", — заявив капітан команди Андрій Пятов у коментарі офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, що раніше жителі Нових Санжар вразили дикими нападками на евакуйованих українців.

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