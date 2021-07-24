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Українка Білодід пройшла до півфіналу Ігор 2020: відео та фото поєдинків на Олімпіаді

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Токіо, Субота 24 липня 2021 09:36
Українка Білодід пройшла до півфіналу Ігор 2020: відео та фото поєдинків на Олімпіаді Фото: Дар'я Білодід на Олімпіаді 2020 в Токіо (facebook.com/olympicua)
Автор: Володимир Костирін

На Олімпіаді 2020 в Токіо українська дзюдоїстка Дар'я Білодід здобула перемоги над двома суперницями та вийшла до півфіналу Ігор в перший медальний день.

Фото і відео поєдинків Білодід 24 липня дивіться в матеріалі нижче.

Представниця України у ваговій категорії до 48 кг перемогла суперниць з Сербії та Португалії, і тепер у півфіналі зустрінеться з Фуна Тонакі з Японії.

Початок фінального блоку буде об 11:00 (за київським часом).

Українська "Анаконда" в 1/8 фіналу взяла гору на зустрічі на татамі з представницею Сербії Мією Ніколіч. Виконавши прийом "вазарі" всього за 15 секунд до закінчення поєдинку Дар'я змогла здобути перемогу.

Українка Білодід пройшла до півфіналу Ігор 2020: відео та фото поєдинків на Олімпіаді

Дар'я Білодід - Мія Ніколіч в 1/8 фіналу Олімпійських ігор 2020 в Токіо (фото: Reuters)

Відео: Дар'я Білодід здолала Мію Ніколіч в 1/8 фіналу Олімпіади 2020 в Токіо

А в 1/4 фіналу Білодід зустрілася з Катаріною Костою з Португалії. Українська чемпіонка світу (2018 і 2019 років) і чемпіонка Європи (2017 і 2019 років) провела тримання в додатковий час і перемогла суперницю.

Тепер у півфіналі Дар'я зустрінеться з японською чемпіонкою світу - 2017 Фуною Тонакі, яку раніше, на світовій першості-2019 в Токіо, українка вже перемагала.

Українка Білодід пройшла до півфіналу Ігор 2020: відео та фото поєдинків на ОлімпіадіУкраїнка Білодід пройшла до півфіналу Ігор 2020: відео та фото поєдинків на ОлімпіадіУкраїнка Білодід пройшла до півфіналу Ігор 2020: відео та фото поєдинків на ОлімпіадіУкраїнка Білодід пройшла до півфіналу Ігор 2020: відео та фото поєдинків на Олімпіаді

Дар'я Білодід пройшла в півфінал Олімпіади 2020 в Токіо (фото: facebook.com/olympicua / Reuters )

Раніше повідомлялося, що на Олімпіаді 2020 в Токіо визначилися переможці зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед жінок.

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