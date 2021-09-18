В Україні затримаються дощі та похолодає ще сильніше

Погода в Україні в неділю, 19 вересня, залишиться під впливом поля зниженого тиску, а синоптичну картину зумовить атмосферний фронт, що укупі принесе ще більше зниження температури повітря, а також опади у вигляді дощів та гроз.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру .

У вихідний небо залишиться затягнуте хмарами, буде похмуро. Також очікується посилення вітру.

"Вночі на Лівобережжі, вдень у східних областях помірний, місцями значний дощ, на решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ", - розповіли синоптики.

Стовпчики термометрів в центральних і північних областях покажуть в денний час близько +13... +18 градусів.

У західних регіонах, Вінницькій та Житомирській областях вдень буде близько +7... +12 градусів. На Закарпатті очікується до +16 градусів максимум.

Найтепліше буде в південних і східних частинах країни, де прогнозується +19... +24 градусів.

У Києві 19 вересня пройде невеликий дощ. Температура повітря в столиці вночі становитиме +11... +13 градусів, а вдень +14... +16 градусів.

Карта погоди в Україні 19 вересня (фото: facebook.com/UkrHMC)