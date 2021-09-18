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Через негоду без світла в Україні залишились більше 70 населених пунктів

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Субота 18 вересня 2021 08:11
Через негоду без світла в Україні залишились більше 70 населених пунктів Фото: в Україні через негоду знеструмлені населені пункти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні через погіршення погоди без світла залишився 71 населений пункт. Спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Станом на ранку 18 вересня, через пориви вітру, дощ та грози знеструмлено 71 населений пункт у двох областях:

  • Львівська - 65,
  • Чернігівська - 6.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше в Україні оголосили штормове попередження на 18 вересня. Більшість областей накриє злива.

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