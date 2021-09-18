Через негоду без світла в Україні залишились більше 70 населених пунктів
Фото: в Україні через негоду знеструмлені населені пункти (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні через погіршення погоди без світла залишився 71 населений пункт. Спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Станом на ранку 18 вересня, через пориви вітру, дощ та грози знеструмлено 71 населений пункт у двох областях:
- Львівська - 65,
- Чернігівська - 6.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Раніше в Україні оголосили штормове попередження на 18 вересня. Більшість областей накриє злива.