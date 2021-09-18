В Одесі сильна злива затопила вулиці: відео наслідків негоди

У суботу, 18 вересня, Одесу накрила потужна негода. Злива затопила вулиці і ускладнила рух транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думський" .

У місті автомобілі "пливуть" дорогами. Складна ситуація через негоду склалася в Суворовському районі, на Балтській дорозі, в селищі Котовського.

При цьому в центрі Одеси води менше.

Сильна злива прогнозують в Одеській області протягом усього дня. Крім того, синоптики попередили про штормовий вітер.

Напередодні жителів і гостей міста закликали бути обережними. Зокрема, не залишати машини під деревами, так як через шквали можуть падати гілки і кабелі.