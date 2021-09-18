В Украине задержатся дожди и похолодает еще сильнее

Погода в Украине в воскресенье, 19 сентября, останется под влиянием поля пониженного давления, а синоптическую картину обусловит атмосферный фронт, что вкупе принесет еще большее снижение температуры воздуха, а также осадки в виде дождей и гроз.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра .

В выходной небо останется затянуто облаками, будет пасмурно. Также ожидается усиление ветра.

"Ночью на Левобережье, днем ​​в восточных областях умеренный, местами значительный дождь, на остальной территории ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь", - рассказали синоптики.

Столбики термометров в центральных и северных областях покажут в дневное время около +13... +18 градусов.

В западных регионах, Винницкой и Житомирской областях днем будет около +7... +12 градусов. На Закарпатье ожидается до +16 градусов максимум.

Теплее всего будет в южных и восточных частях страны, где прогнозируется +19... +24 градусов.

В Киеве 19 сентября пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в столице ночью составит +11... +13 градусов, а днем +14... +16 градусов.

Карта погоды в Украине 19 сентября (фото: facebook.com/UkrHMC)