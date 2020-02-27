В Україні злетять ціни на навчання у вишах: кого це торкнеться

Вартість навчання у вишах України істотно підвищиться для студентів контрактної форми, і такі зміни мають намір впроваджувати вже з цього року.

Як розповів заступник глави МОН Єгор Стадний під час зустрічі з педагогами Ужгородського національного університету, перш за все, це торкнеться найпопулярніших спеціальностей: економіка, менеджмент, психологія, міжнародні відносини, медицина, право, соціологія, філологія та інші.

За словами чиновника, рішення підняти ціни пояснюється тим, що вартість навчання бюджетників, яку платить держава, в 2 - 3 рази вище за суму, яку платять студенти-контрактники, тому міністерство має намір поступово урівнювати вартість навчання. Про це передає місцеве видання Uzhgorod.net.

"Вже цього літа вступники платитимуть на третині спеціальностей підвищені ціни на контракт. Це не буде стосуватися нинішніх студентів, які вже навчаються, а тільки майбутніх вступників", - додав Стадний.

Заступник глави МОН також розповів про механізм підвищення цін на навчання у вишах: почнуть з 60% вартості й тільки на третині спеціальностей, піднімати ціну більше, ніж три офіційні зарплати в області, не можна.

Таким чином, вартість контрактної форми навчання у 2020-му має становити не менше 60% від середньої вартості підготовки одного студента-бюджетника (без урахування стипендії).

Підвищуватимуть вартість до 2022 року включно: в 2021-му планується не менше 70%, і на наступний рік - не менше 80%.

Також чиновник нагадав про наявність державного субсидіювання контрактників та про пільгові кредити.

У МОН таким чином планують збільшити фінансові надходження у вищі навчальні заклади.

"Ми очікуємо збільшення надходжень до університету за рахунок контрактних коштів. Це збільшить та оплату праці. Якщо порахувати навчання у репетитора і навчання в університеті, то репетитор вже бере більше, ніж університет", - заявив Стадний.

Чиновник упевнений, що батьки швидше куплять евробляху за 4 тисячі доларів, ніж сплатять бакалаврат своїй дитині приблизно за ті ж гроші.

"Але внесок в освіту дитини принесе великі дивіденди, ніж вклад в автомобіль", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що шість українських університетів увійшли до списку найкращих у світі в 2020 році - виші потрапили в авторитетний рейтинг QS World University Rankings.