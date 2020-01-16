В Україні кардинально зміняться правила видачі дипломів: у чому суть

Університети України будуть видавати дипломи за новими правилами (колаж: РБК-Україна)

Українські вузи змінять правила отримання освіти та видачі дипломів

Університети України змінять правила видачі дипломів, процедури ліцензування, вступу згідно з законопроектом № 392-IX, який набрав чинності 16 січня. Про що важливо пам'ятати одержувачам вищої освіти - в матеріалі Styler.

Нові дипломи

Відповідно до законопроекту, університети отримають право відмовлятися від дипломів державного зразка. Замість цього виші зможуть видавати дипломи за власним зразком, який затвердить вчена рада.

Процедура ліцензування

Ліцензування для майже 100 професій скасовується, зате вводиться ліцензування так званих "регульованих професій (для роботи яких потрібні сертифікати, ліцензії та інші документи, без яких не можна приступити до роботи на даній посаді).

Іноземні студенти

Для студентів-іноземців та осіб без громадянства прийом в українські виші буде здійснюватися на підставі вступних іспитів та на підставі академічних прав на продовження навчання, які надаються документом про здобутий рівень освіти в країні їх походження.

Подвійний диплом

Будуть створені нові умови для розвитку міждисциплінарних освітніх програм, освітніх програм загального та подвійного диплома.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський підписав закон про зміну механізму вступу абітурієнтів до вищих навчальних закладів.